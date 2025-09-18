Купівля нерухомості в Україні під час війни стала справжнім викликом для громадян. Попри воєнний стан, угоди можливі, але вони потребують особливої обережності та уважної перевірки документів, стану об'єкта та юридичної чистоти угоди.

Експерти Dom.ria поділилися порадами, як мінімізувати ризики та зробити покупку безпечною, передає 24 Канал.

Дивіться також У новобудовах чи на вторинці: де швидше дорожчають квартири в Києві

Що каже законодавство?

Воєнний стан не забороняє купівлю чи продаж житла, чи іншої нерухомості – угоди можливі за законом. Але є обмеження та зміни: угоди мають нотаріально посвідчуватися лише нотаріусами, включеними до спеціального Переліку, який затверджує Міністерство юстиції.

Часто реєстр нерухомості (Державний реєстр речових прав) працює з обмеженнями чи взагалі закритий через безпеку, чи технічні причини. Це може ускладнювати оформлення власності після покупки.



Купівля нерухомості / Фото Unsplash

На що звертати увагу, щоб мінімізувати ризики?

Перевірка документів продавця. Чи є власником сам продавець, чи це не фірма-прокладка, чи не пов'язаний з державою-агресором. Перевірити, чи є обтяження, арешти, виконавчі провадження. Стан нерухомості і будівництва. Якщо купуєте новобудову: чи твердо йде будівництво, чи не "заморожений" проєкт. У вторинному фонді: чи оформлена приватизація, чи погоджені всі зареєстровані особи, якщо вони мешкають у такій квартирі. Юридичні угоди та оформлення. Договір купівлі-продажу має бути нотаріально посвідчений. Оцінка безпеки та регіону. Варто обирати об'єкти у регіонах, де бойові дії рідші, куди є стабільний доступ і менше ризиків руйнувань чи змін меж контролю.

Ціни на нерухомість в Україні: що відомо