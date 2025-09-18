Експерти Dom.ria поділилися порадами, як мінімізувати ризики та зробити покупку безпечною, передає 24 Канал.
Що каже законодавство?
Воєнний стан не забороняє купівлю чи продаж житла, чи іншої нерухомості – угоди можливі за законом. Але є обмеження та зміни: угоди мають нотаріально посвідчуватися лише нотаріусами, включеними до спеціального Переліку, який затверджує Міністерство юстиції.
Часто реєстр нерухомості (Державний реєстр речових прав) працює з обмеженнями чи взагалі закритий через безпеку, чи технічні причини. Це може ускладнювати оформлення власності після покупки.
Купівля нерухомості / Фото Unsplash
На що звертати увагу, щоб мінімізувати ризики?
- Перевірка документів продавця. Чи є власником сам продавець, чи це не фірма-прокладка, чи не пов'язаний з державою-агресором.
- Перевірити, чи є обтяження, арешти, виконавчі провадження.
- Стан нерухомості і будівництва. Якщо купуєте новобудову: чи твердо йде будівництво, чи не "заморожений" проєкт. У вторинному фонді: чи оформлена приватизація, чи погоджені всі зареєстровані особи, якщо вони мешкають у такій квартирі.
- Юридичні угоди та оформлення. Договір купівлі-продажу має бути нотаріально посвідчений.
- Оцінка безпеки та регіону. Варто обирати об'єкти у регіонах, де бойові дії рідші, куди є стабільний доступ і менше ризиків руйнувань чи змін меж контролю.
Ціни на нерухомість в Україні: що відомо
- Однокімнатні квартири в Україні подорожчали на 13%, якщо порівнювати дані за серпень 2024 та 2025 років.
Найбільше зростання зафіксоване в Одесі (+26%) та Ужгороді (+25%).
- У Чернівцях та Києві показник зростання складає 16%. Однокімнатні квартири в цих містах пропонують в середньому за 41 тисячу та 74,6 тисячі доларів.