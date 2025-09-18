Експерти Dom.ria поділилися порадами, як мінімізувати ризики та зробити покупку безпечною, передає 24 Канал.

Що каже законодавство?

Воєнний стан не забороняє купівлю чи продаж житла, чи іншої нерухомості – угоди можливі за законом. Але є обмеження та зміни: угоди мають нотаріально посвідчуватися лише нотаріусами, включеними до спеціального Переліку, який затверджує Міністерство юстиції.

Часто реєстр нерухомості (Державний реєстр речових прав) працює з обмеженнями чи взагалі закритий через безпеку, чи технічні причини. Це може ускладнювати оформлення власності після покупки.



Купівля нерухомості / Фото Unsplash

На що звертати увагу, щоб мінімізувати ризики?

Перевірка документів продавця. Чи є власником сам продавець, чи це не фірма-прокладка, чи не пов'язаний з державою-агресором. Перевірити, чи є обтяження, арешти, виконавчі провадження. Стан нерухомості і будівництва. Якщо купуєте новобудову: чи твердо йде будівництво, чи не "заморожений" проєкт. У вторинному фонді: чи оформлена приватизація, чи погоджені всі зареєстровані особи, якщо вони мешкають у такій квартирі. Юридичні угоди та оформлення. Договір купівлі-продажу має бути нотаріально посвідчений. Оцінка безпеки та регіону. Варто обирати об'єкти у регіонах, де бойові дії рідші, куди є стабільний доступ і менше ризиків руйнувань чи змін меж контролю.

