Эксперты Dom.ria поделились советами, как минимизировать риски и сделать покупку безопасной, передает 24 Канал.
Смотрите также В новостройках или на вторичке: где быстрее дорожают квартиры в Киеве
Что говорит законодательство?
Военное положение не запрещает покупку или продажу жилья, или другой недвижимости – сделки возможны по закону. Но есть ограничения и изменения: сделки должны нотариально удостоверяться только нотариусами, включенными в специальный Перечень, который утверждает Министерство юстиции.
Часто реестр недвижимости (Государственный реестр прав) работает с ограничениями или вообще закрыт из-за безопасности, или технических причин. Это может затруднять оформление собственности после покупки.
Покупка недвижимости / Фото Unsplash
На что обращать внимание, чтобы минимизировать риски?
- Проверка документов продавца. Является ли владельцем сам продавец, или это не фирма-прокладка, или не связан с государством-агрессором.
- Проверить, есть ли обременения, аресты, исполнительные производства.
- Состояние недвижимости и строительства. Если покупаете новостройку: твердо ли идет строительство, не "заморожен" ли проект. Во вторичном фонде: оформлена ли приватизация, согласованы ли все зарегистрированные лица, если они проживают в такой квартире.
- Юридические сделки и оформление. Договор купли-продажи должен быть нотариально заверен.
- Оценка безопасности и региона. Стоит выбирать объекты в регионах, где боевые действия реже, куда есть стабильный доступ и меньше рисков разрушений или изменений границ контроля.
Цены на недвижимость в Украине: что известно
- Однокомнатные квартиры в Украине подорожали на 13%, если сравнивать данные за август 2024 и 2025 годов.
Наибольший рост зафиксирован в Одессе (+26%) и Ужгороде (+25%).
- В Черновцах и Киеве показатель роста составляет 16%. Однокомнатные квартиры в этих городах предлагают в среднем за 41 тысячу и 74,6 тысячи долларов.