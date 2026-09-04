Число однокомнатных квартир на продажу сократилось: в некоторых районах предложение снизилось на 40%

Купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Украине стало сложнее. Во многих городах за год предложение заметно сократилось, а местами – более чем на 40%.

В каком городе увеличилось количество однокомнатных квартир, выставленных на продажу

По данным OLX Недвижимость, Черновцы стали единственным городом, где количество однокомнатных квартир на вторичном рынке увеличилось. В июле 2026 года объявлений об их продаже было на 5% больше, чем в июле прошлого года.

Во всех остальных городах количество предложений сократилось. На это могут влиять активность владельцев, скорость, с которой квартиры находят покупателей, местный спрос, миграция и общая ситуация на рынке. Поэтому меньшее количество объявлений само по себе не означает, что спрос также упал или вырос в таких же масштабах.

Где однокомнатных квартир на вторичном рынке стало значительно меньше

Сильнее всего предложение сократилось в Тернополе – однокомнатных квартир на продажу стало на 42% меньше. Почти такая же ситуация в Хмельницком и Черкассах, где количество объявлений сократилось на 41%.

Заметно меньше вариантов стало и в Виннице, Ровно и Ужгороде – в каждом из этих городов предложение сократилось на 35%. В Житомире квартир на продажу стало меньше на 34%, в Запорожье – на 33%, а в Кропивницком – на 31%. В Сумах количество объявлений сократилось на 29%.

В Днепре и Херсоне предложение сократилось на 28%, в Николаеве – на 24%. Во Львове, Киеве и Чернигове однокомнатных квартир на вторичном рынке стало на 18% меньше. В Луцке количество объявлений сократилось на 14%, а в Полтаве – на 10%.

Наименьшие изменения наблюдались в Ивано-Франковске, Харькове и Одессе. В Ивано-Франковске предложение сократилось на 7%, в Харькове – на 4%. Меньше всего предложение сократилось в Одессе – количество объявлений здесь уменьшилось всего на 2%.

Напомним, наибольшую конкуренцию среди покупателей однокомнатных квартир на вторичном рынке фиксируют в Кировоградской и Черкасской областях. Там на одно объявление приходится в среднем 11,2 и 11,1 отклика соответственно.