Участок есть, а строить нельзя: что следует проверить перед покупкой земли

Покупка земельного участка может показаться безопасной, если у продавца есть все документы, а право собственности зарегистрировано. Однако риски могут быть связаны с историей участка, его статусом или ограничениями на использование.

Какие земельные участки могут создать проблемы после покупки

Согласно Земельному кодексу, наибольшие риски возникают с участками, имеющими проблемную историю или специальный режим использования. Прежде всего это земли, которые могли незаконно выбыть из государственной или коммунальной собственности, пишет 24 Канал.

Особенно это касается бывших лесных земель. Если при их отчуждении были нарушения, государство или община могут обратиться в суд с требованием вернуть участок. Для нового владельца это может означать длительный судебный спор даже после оформления покупки.

Ограничения действуют и в отношении земель в прибрежных защитных полосах. Застройка там существенно ограничена, а собственник должен учитывать требования, касающиеся доступа к водоемам.

Проблемы могут возникнуть и из-за охранных зон электросетей, трубопроводов, природоохранных территорий или объектов культурного и археологического наследия. Такие ограничения не всегда означают полный запрет на строительство, но могут ограничить использование участка или помешать запланированному строительству.

Отдельно стоит проверять участки, которые приобретаются под будущую застройку или изменение целевого назначения. Сам факт покупки не гарантирует, что на этой земле разрешат возвести нужный объект.

Что следует проверить перед покупкой земельного участка

Перед заключением сделки необходимо проверить не только документы продавца, но и историю, а также правовой статус самого участка. Прежде всего следует выяснить, кому земля принадлежала ранее, как переходило право собственности и не было ли сомнительных решений относительно ее отчуждения.

Отдельно необходимо сверить данные Государственного земельного кадастра: кадастровый номер, площадь, границы и целевое назначение. Если покупатель планирует строительство, важно проверить, можно ли на этом участке возводить запланированный объект.

Также следует обратить внимание на ограничения в использовании участка – прибрежные полосы, охранные зоны, инженерные сети, природоохранные территории и объекты культурного наследия. Стоит проверить, нет ли судебных споров в отношении самой земли, а при необходимости – и соседних участков.

Перед покупкой землю стоит осмотреть на месте, чтобы сверить фактические границы с документами и увидеть водоемы, лес, сети или другие объекты, которые могут повлиять на ее использование.

Напомним, что кадастровый номер земельного участка еще не подтверждает право собственности на него. Чтобы узнать, кому принадлежит земля, необходимо проверить данные в Государственном реестре вещных прав, а сведения о самом участке – в Государственном земельном кадастре.