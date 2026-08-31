Які земельні ділянки можуть створити проблеми після купівлі

Згідно із Земельним кодексом, найбільше ризиків виникає з ділянками, які мають проблемну історію або спеціальний режим використання. Насамперед це землі, які могли незаконно вибути з державної чи комунальної власності, пише 24 Канал.

Особливо це стосується колишніх лісових земель. Якщо під час їхнього відчуження були порушення, держава або громада можуть звернутися до суду з вимогою повернути ділянку. Для нового власника це може означати тривалий судовий спір навіть після оформлення купівлі.

Обмеження діють і для земель у прибережних захисних смугах. Забудова там суттєво обмежена, а власник має враховувати вимоги щодо доступу до водойм.

Проблеми можуть виникнути й через охоронні зони електромереж, трубопроводів, природоохоронні території або об'єкти культурної та археологічної спадщини. Такі обмеження не завжди означають повну заборону будівництва, але можуть обмежити використання ділянки або завадити запланованому будівництву.

Окремо варто перевіряти ділянки, які купують під майбутню забудову або зміну цільового призначення. Сам факт купівлі не гарантує, що на цій землі дозволять звести потрібний об'єкт.

Що варто перевірити перед купівлею земельної ділянки

Перед угодою потрібно перевірити не лише документи продавця, а й історію та правовий статус самої ділянки. Насамперед слід з'ясувати, кому земля належала раніше, як переходило право власності та чи не було сумнівних рішень щодо її відчуження.

Окремо потрібно звірити дані Державного земельного кадастру: кадастровий номер, площу, межі та цільове призначення. Якщо покупець планує будівництво, важливо перевірити, чи можна на цій ділянці будувати запланований об'єкт.

Також слід звернути увагу на обмеження у використанні ділянки – прибережні смуги, охоронні зони, інженерні мережі, природоохоронні території та об'єкти спадщини. Варто перевірити, чи немає судових спорів щодо самої землі, а за потреби – і сусідніх ділянок.

Перед купівлею землю варто оглянути на місці, щоб звірити фактичні межі з документами та побачити водойми, ліс, мережі чи інші об'єкти, які можуть впливати на її використання.

Нагадаємо, кадастровий номер земельної ділянки ще не підтверджує право власності на неї. Щоб дізнатися, кому належить земля, потрібно перевірити дані у Державному реєстрі речових прав, а відомості про саму ділянку – у Державному земельному кадастрі.