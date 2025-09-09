Ивано-Франковск становится все более привлекательным для покупателей недвижимости, но и цены здесь уже сложно назвать низкими. Спрос на квартиры, стабильный арендный рынок и стремительный рост стоимости строительства толкают рынок вверх.

В первом полугодии 2025 года город показал один из самых высоких ростов цен среди относительно безопасных регионов Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные ЛУН.

Сколько сейчас стоят квартиры в Ивано-Франковске?

По данным ЛУН и рынка вторичной недвижимости, медианная стоимость однокомнатной квартиры в июне достигла 44,6 тысячи долларов, что на 10% больше, чем в начале года. В среднем:

"однушки" продаются от 38 тысяч долларов,

двухкомнатные – около 56 тысяч долларов,

а трехкомнатные – более 70 тысяч долларов.

В то же время квадратный метр обходится в 840 – 910 долларов в зависимости от количества комнат.



Какая средняя стоимость квартир в Ивано-Франковске / Фото с сайта ЛУН

В чем причина изменения стоимости квартир?

Аналитики отмечают, что цены растут из-за нескольких факторов: часть квартир покупают как инвестицию для дальнейшей сдачи в аренду, качественных вариантов становится меньше, а стоимость строительных материалов продолжает расти. Большую роль играет и локация – квартиры возле парков или в центре значительно дороже жилья на окраинах.

Таким образом, Ивано-Франковск уже трудно назвать городом с по-настоящему доступным жильем. Рынок активно развивается, но цены неуклонно движутся вверх, и приобрести квартиру "по выгодной цене" становится все сложнее.

