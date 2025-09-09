Івано-Франківськ стає дедалі привабливішим для покупців нерухомості, але й ціни тут уже складно назвати низькими. Попит на квартири, стабільний орендний ринок та стрімке зростання вартості будівництва штовхають ринок вгору.

У першому півріччі 2025 року місто показало одне з найвищих зростань цін серед відносно безпечних регіонів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані ЛУН.

Дивіться також Час спливає: українцям нагадали про податок на нерухомість і пригрозили штрафами

Скільки зараз коштують квартири в Івано-Франківську?

За даними ЛУН та ринку вторинної нерухомості, медіанна вартість однокімнатної квартири у червні сягнула 44,6 тисячі доларів, що на 10% більше, ніж на початку року. У середньому:

"однушки" продаються від 38 тисяч доларів,

двокімнатні – близько 56 тисяч доларів,

а трикімнатні – понад 70 тисяч доларів.

Водночас квадратний метр обходиться у 840 – 910 доларів залежно від кількості кімнат.



Яка середня вартість квартир в Івано-Франківську / Фото із сайту ЛУН

У чому причина зміни вартості квартир?

Аналітики відзначають, що ціни зростають через кілька факторів: частину квартир купують як інвестицію для подальшої здачі в оренду, якісних варіантів стає менше, а вартість будівельних матеріалів продовжує зростати. Велику роль відіграє і локація – квартири біля парків чи в центрі значно дорожчі за житло на околицях.

Таким чином, Івано-Франківськ уже важко назвати містом із по-справжньому доступним житлом. Ринок активно розвивається, але ціни невпинно рухаються вгору, і придбати квартиру "за вигідною ціною" стає дедалі складніше.

Раніше ми писали, що середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить 32 – 38 тисяч доларів, двокімнатної – від 48 до 58 тисяч доларів, а трикімнатної – від 65 до 75 тисяч доларів.

Чи завищені ціни на квартири в Україні?