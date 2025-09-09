У першому півріччі 2025 року місто показало одне з найвищих зростань цін серед відносно безпечних регіонів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані ЛУН.
Дивіться також Час спливає: українцям нагадали про податок на нерухомість і пригрозили штрафами
Скільки зараз коштують квартири в Івано-Франківську?
За даними ЛУН та ринку вторинної нерухомості, медіанна вартість однокімнатної квартири у червні сягнула 44,6 тисячі доларів, що на 10% більше, ніж на початку року. У середньому:
- "однушки" продаються від 38 тисяч доларів,
- двокімнатні – близько 56 тисяч доларів,
- а трикімнатні – понад 70 тисяч доларів.
Водночас квадратний метр обходиться у 840 – 910 доларів залежно від кількості кімнат.
Яка середня вартість квартир в Івано-Франківську / Фото із сайту ЛУН
У чому причина зміни вартості квартир?
Аналітики відзначають, що ціни зростають через кілька факторів: частину квартир купують як інвестицію для подальшої здачі в оренду, якісних варіантів стає менше, а вартість будівельних матеріалів продовжує зростати. Велику роль відіграє і локація – квартири біля парків чи в центрі значно дорожчі за житло на околицях.
Таким чином, Івано-Франківськ уже важко назвати містом із по-справжньому доступним житлом. Ринок активно розвивається, але ціни невпинно рухаються вгору, і придбати квартиру "за вигідною ціною" стає дедалі складніше.
Раніше ми писали, що середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить 32 – 38 тисяч доларів, двокімнатної – від 48 до 58 тисяч доларів, а трикімнатної – від 65 до 75 тисяч доларів.
Чи завищені ціни на квартири в Україні?
Ціни на нерухомість в Україні зростають на 10 – 15% на рік, зокрема через внутрішню міграцію до безпечних регіонів.
Однак навіть попри війну, власники не поспішають знижувати ціни, а динаміка вартості відповідає інфляції, очікуваній на рівні 9 – 10% у 2025 році.