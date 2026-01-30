Потеряли документы на квартиру: как теперь подтвердить право собственности

Потеря документов на квартиру или дом пугает многих владельцев. Однако сам факт исчезновения бумаг не означает потерю права собственности, ведь ключевые сведения о недвижимости могут храниться в государственных реестрах и архивах.

Что делать, если документ на жилье потерян?

Прежде всего нужно установить, какой именно документ был потерян и кто его выдавал. Именно от этого зависит дальнейший порядок восстановления, сообщает Министерство юстиции.

Если это был нотариально заверенный документ, стоит обратиться к нотариусу, который его оформлял. В случае если нотариус больше не работает, документы передаются в государственный нотариальный архив. Там можно получить дубликат или архивную копию.

Когда речь идет о старых свидетельствах о праве собственности, выданные органами местной власти или БТИ, следует обращаться в соответствующий орган или архивное учреждение.

Часто информация об объекте сохраняется в инвентаризационных делах, особенно на недвижимость оформленную до 2013 года.

Также важно проверить наличие данных в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Сделать это можно через Действие. Выписка из реестра нередко становится основным подтверждением права собственности даже без бумажного документа.

Какие документы считаются подтверждением права собственности?

Право собственности на жилье могут подтверждать следующие документы следующие документы:

нотариально удостоверенные договоры купли-продажи, дарения, наследства;

свидетельства о праве собственности на жилье;

документы о приватизации квартиры;

решение суда о признании права собственности;

документы о принятии новостройки в эксплуатацию;

Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который содержит актуальные данные о владельце недвижимости, считается основным.

Как подтвердить право собственности через суд?

Если восстановить документ через нотариуса, орган власти или архив невозможно, придется обращаться в суд. В таком случае подается иск о признании права собственности или об установлении юридического факта его приобретения.

В суде нужно предоставить все возможные доказательства:

копии старых документов;

техническая документация;

квитанции.

А также свидетельства людей, которые могут подтвердить обстоятельства приобретения жилья. После решения суда право собственности можно официально зарегистрировать в государственном реестре.

Какие ошибки в регистрации приводят к потере имущества?

Ошибки при государственной регистрации права собственности, даже чисто технические или процедурные, способны вызвать ощутимые проблемы для владельца. Если государственный регистратор некорректно оформил сведения или внес неправильные данные в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, такую запись могут признать недействительной и отменить.