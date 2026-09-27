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Недвижимость Аналитика рынка Технический паспорт не поможет: почему украинцы не смогут продать жилье
27 сентября, 10:00
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Технический паспорт не поможет: почему украинцы не смогут продать жилье

Валерия Моргун

Технический паспорт лишь описывает характеристики жилья. Однако такой документ не является правоустанавливающим. Более того, он также не подтверждает право собственности на недвижимость.

Что известно о праве собственности на жилье в Украине

На самом деле технический паспорт содержит только технические параметры объекта – площадь, этажность и планировку, о чем сообщает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

  • До 2013 года сведения о недвижимости хранились преимущественно в бумажном виде в архивных книгах и регистрационных удостоверениях БТИ.
  • С 2003 по 2013 год также действовал электронный реестр прав.

Для этого заявители должны были обращаться в указанные органы. А значит, не все имущество, которое регистрировалось на бумажных носителях в БТИ, было перенесено в этот реестр,
– отметили в Департаменте.

На сегодняшний день единственным официальным источником информации о правах собственности на недвижимость является Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Если квартира зарегистрирована только в старых бумажных архивах БТИ, то владелец может столкнуться с серьезными юридическими препятствиями.

  • В частности, без внесения записи в современный реестр нотариус откажет в совершении любых правовых сделок.
  • Владелец не сможет продать, подарить или сдать в аренду жилье.
  • Кроме того, могут возникнуть сложности при оформлении наследства.
  • К тому же отсутствие цифровой записи затрудняет получение субсидий и денежной помощи от государства. Также это повышает риски мошеннических действий в отношении недвижимого имущества.
  • А налоговые уведомления могут продолжать поступать предыдущему владельцу.

Государство признает право собственности на имущество, которое было надлежащим образом зарегистрировано до 2013 года на бумажных носителях или в старом реестре. Однако для полноценного распоряжения жильем эти данные необходимо обновить.

Для этого владельцу необходимо обратиться в ЦПАУ, к государственному регистратору или нотариусу с имеющимися правоустанавливающими документами.

Подчеркивается, что эта процедура не является повторной покупкой или переоформлением, а лишь внесением существующего права в современную электронную базу.

Напомним, что отсутствие записи в электронном реестре не означает отсутствия права собственности. То есть если у лица есть законные документы, подтверждающие приобретение недвижимости в Украине, то право не исчезает автоматически.