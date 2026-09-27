Технический паспорт не поможет: почему украинцы не смогут продать жилье

Технический паспорт лишь описывает характеристики жилья. Однако такой документ не является правоустанавливающим. Более того, он также не подтверждает право собственности на недвижимость.

Что известно о праве собственности на жилье в Украине

На самом деле технический паспорт содержит только технические параметры объекта – площадь, этажность и планировку, о чем сообщает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

До 2013 года сведения о недвижимости хранились преимущественно в бумажном виде в архивных книгах и регистрационных удостоверениях БТИ.

С 2003 по 2013 год также действовал электронный реестр прав.

Для этого заявители должны были обращаться в указанные органы. А значит, не все имущество, которое регистрировалось на бумажных носителях в БТИ, было перенесено в этот реестр,

– отметили в Департаменте.

На сегодняшний день единственным официальным источником информации о правах собственности на недвижимость является Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Если квартира зарегистрирована только в старых бумажных архивах БТИ, то владелец может столкнуться с серьезными юридическими препятствиями.

В частности, без внесения записи в современный реестр нотариус откажет в совершении любых правовых сделок.

Владелец не сможет продать, подарить или сдать в аренду жилье.

Кроме того, могут возникнуть сложности при оформлении наследства.

К тому же отсутствие цифровой записи затрудняет получение субсидий и денежной помощи от государства. Также это повышает риски мошеннических действий в отношении недвижимого имущества.

А налоговые уведомления могут продолжать поступать предыдущему владельцу.

Государство признает право собственности на имущество, которое было надлежащим образом зарегистрировано до 2013 года на бумажных носителях или в старом реестре. Однако для полноценного распоряжения жильем эти данные необходимо обновить.

Для этого владельцу необходимо обратиться в ЦПАУ, к государственному регистратору или нотариусу с имеющимися правоустанавливающими документами.

Подчеркивается, что эта процедура не является повторной покупкой или переоформлением, а лишь внесением существующего права в современную электронную базу.

Напомним, что отсутствие записи в электронном реестре не означает отсутствия права собственности. То есть если у лица есть законные документы, подтверждающие приобретение недвижимости в Украине, то право не исчезает автоматически.