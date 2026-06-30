Как украинцам, проживающим за рубежом, зарегистрировать недвижимость в Дии

Заявление на государственную регистрацию можно подать через портал "Дія", пишет 24 Канал.

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Для этого не нужно лично приезжать в Украину или обращаться к регистратору по месту нахождения недвижимости.

Прежде всего это касается жилья, которое было приобретено или оформлено до 1 января 2013 года. Именно тогда в Украине заработал современный Государственный реестр вещных прав, поэтому часть старых данных до сих пор может храниться только в бумажных архивах.

Чтобы подать заявление онлайн, владельцу нужна квалифицированная электронная подпись. На портале необходимо авторизоваться, заполнить форму и прикрепить PDF-копии документов, подтверждающих право на недвижимость.

После этого заявление передается государственному регистратору. Он проверяет документы и вносит данные в электронный реестр или отказывает в регистрации.

Сколько длится регистрация и когда могут отказать

Заявление рассматривается от 5 до 35 рабочих дней. Сколько именно придется ждать, зависит от того, достаточно ли данных в реестрах и нужно ли дополнительно подтверждать право собственности.

Если информация о недвижимости имеется только в архивах БТИ, регистратор может направить туда запрос. Тогда рассмотрение займет больше времени, ведь ответ из архива требует дополнительного времени.

Онлайн-регистрация доступна для недвижимости в Киеве и 22 областях Украины. Подать заявление онлайн не получится, если жилье расположено на временно оккупированной территории, в Донецкой или Луганской области или в зоне вблизи линии фронта.

Статус заявления можно проверить в личном кабинете гражданина. После успешной регистрации владелец получает электронную выписку, которая имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Документы на недвижимость, выданные до 2013 года, остаются в силе. Но внесение данных в электронный реестр снижает риски для владельца. Это важно, если бумажные документы утеряны, архивы повреждены или человек планирует подавать заявку на компенсацию по программе "еВосстановление".

В каких областях действует упрощенная регистрация права собственности

В 10 областях Украины, пострадавших от войны, упростили процедуру регистрации права собственности на недвижимость. Владельцы жилья из этих регионов могут подать документы на регистрацию в любом безопасном регионе страны.