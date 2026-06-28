Достаточно ли техпаспорта для подтверждения права собственности

Технический паспорт не доказывает, что человек является собственником квартиры, пишет Департамент государственной регистрации.

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Он лишь фиксирует характеристики объекта недвижимости: сколько в нем комнат, какова площадь, где расположено жилье, какова его планировка и техническое состояние.

Поэтому техпаспорт может понадобиться при оформлении документов или проверке жилья, но сам по себе он не заменяет правоустанавливающих документов. Если у владельца есть только техпаспорт, а данных о квартире нет в реестре, при сделке могут возникнуть проблемы.

Особенно внимательными следует быть тем, кто оформлял жилье ещё до 2013 года. Тогда данные о недвижимости часто хранились в БТИ и в бумажных документах. Часть этих сведений могла не попасть в электронную базу, поэтому перед продажей, дарением или наследованием лучше проверить, есть ли квартира в актуальном реестре.

Какой документ понадобится владельцу жилья в 2026 году

В 2026 году главным подтверждением права собственности на квартиру является запись в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. На его основе владелец может получить выписку – именно этот документ используется при продаже, дарении, оформлении наследства или проверке квартиры перед сделкой.

В выписке содержится ключевая информация о жилье и владельце: адрес квартиры, данные владельца, дата государственной регистрации и документ, на основании которого человек получил недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, дарственной, свидетельство о наследстве, решение суда или документы на новостройку.

Получить выписку можно онлайн через государственные сервисы или офлайн – через нотариуса, государственного регистратора или ЦНАП. Она может быть в электронном или бумажном виде, но решающим является не формат, а наличие записи в реестре.

Как действовать, если квартиру не внесли в реестр

Если жилье оформляли давно и в электронном реестре его нет, это не означает, что владелец автоматически утратил свои права. Однако без внесения данных будет сложнее продать квартиру, подарить её, оформить наследство или подтвердить право собственности в других юридических ситуациях.

Сначала стоит собрать документы, подтверждающие, как именно человек получил жилье. Это могут быть старые договоры, свидетельства, решения суда или другие документы, подтверждающие приобретение квартиры. С ними можно обратиться к нотариусу, государственному регистратору или в ЦНАП, чтобы внести данные в реестр.

Если документы утеряны или архивные данные не сохранились, вопрос придется решать через суд. После вынесения судебного решения информацию о квартире можно внести в Государственный реестр вещных прав и уже с помощью выписки подтверждать право собственности на жилье.

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