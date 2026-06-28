Чи достатньо техпаспорта для підтвердження права власності

Технічний паспорт не доводить, що людина є власником квартири, пише Департамент державної реєстрації.

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Він лише фіксує, яким є об'єкт нерухомості: скільки в ньому кімнат, яка площа, де розташоване житло, яке має планування і технічний стан.

Тому техпаспорт може знадобитися під час оформлення документів або перевірки житла, але сам по собі він не замінює правовстановлювальні документи. Якщо власник має лише техпаспорт, а даних про квартиру немає в реєстрі, під час угоди можуть виникнути проблеми.

Особливо уважними варто бути тим, хто оформлював житло ще до 2013 року. Тоді дані про нерухомість часто зберігалися у БТІ та паперових документах. Частина цих відомостей могла не потрапити до електронної бази, тому перед продажем, даруванням чи спадщиною краще перевірити, чи є квартира в актуальному реєстрі.

Який документ потрібен власнику житла у 2026 році

У 2026 році головним підтвердженням власності на квартиру є запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. На його основі власник може отримати витяг – саме цей документ використовують під час продажу, дарування, оформлення спадщини або перевірки квартири перед угодою.

У витязі є ключова інформація про житло та власника: адреса квартири, дані власника, дата державної реєстрації та документ, на підставі якого людина отримала нерухомість. Це може бути договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину, рішення суду або документи на новобудову.

Отримати витяг можна онлайн через державні сервіси або офлайн – через нотаріуса, державного реєстратора чи ЦНАП. Він може бути електронним або паперовим, але вирішальним є не формат, а наявність запису в реєстрі.

Як діяти, якщо квартиру не внесли до реєстру

Якщо житло оформлювали давно і в електронному реєстрі його немає, це не означає, що власник автоматично втратив свої права. Однак без внесення даних буде складніше продати квартиру, подарувати її, оформити спадщину або підтвердити власність в інших юридичних ситуаціях.

Спершу варто зібрати документи, які пояснюють, як саме людина отримала житло. Це можуть бути старі договори, свідоцтва, рішення суду або інші папери, що підтверджують набуття квартири. З ними можна звернутися до нотаріуса, державного реєстратора або ЦНАП, щоб внести дані до реєстру.

Якщо документи загублені або архівні дані не збереглися, питання доведеться вирішувати через суд. Після рішення суду інформацію про квартиру можна внести до Державного реєстру речових прав і вже з витягом підтверджувати власність на житло.

Що змінилося у правилах продажу будинків в Україні

В Україні змінили одну з нотаріальних норм, через яку продаж будинку міг зупинитися ще на етапі оформлення документів. Тепер розбіжність між типом будівлі та призначенням земельної ділянки не має автоматично блокувати угоду.