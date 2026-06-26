Скільки коштують дах і прибудова до старої хати

Як розповіла Олена у соцмережах, вони швидко зрозуміли, що хату доведеться відновлювати для постійного проживання.

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Одним із головних етапів стала заміна вальмового даху площею 156 квадратних метрів. Ця частина робіт обійшлася родині у 414 266 гривень.

Найбільше коштів пішло на матеріали та оплату майстрів. Дерево коштувало 132 800 гривень, а робота підрядників – 155 400 гривень.

Ще 117 000 гривень віддали за металочерепицю, снігоутримувачі та шурупи. Покрівельна мембрана обійшлася у 7 100 гривень, а металеві кріплення, арматура й цемент – у 1 966 гривень.

Ще одним великим етапом стала прибудова. На неї родина витратила 336 100 гривень, і ця сума не є остаточною, бо двері та вікна до неї ще не входять. Найдорожчими були кладка газоблоку за 82 000 гривень, сам газоблок за 80 700 гривень, а також фундамент та опалубка за 69 200 гривень.

Бетон із доставкою коштував 65 600 гривень, арматура – 20 000 гривень. На щебінь пішло 7 000 гривень, на пісок – 6 300 гривень, а на гідроізоляцію та додаткові матеріали – 5 300 гривень.

Після цих робіт бюджет родини майже вичерпався, хоча попереду ще внутрішній ремонт. Заїхати в будинок сім'ї потрібно до осені, тому частину подальших робіт вони планують робити самостійно.

Нині у власників з'явилася ще одна проблема – під час встановлення вікон виявилося, що стіни у прибудові нерівні. Поки родина не знає, як це виправити, а майстри розводять руками.

Як інші власники змогли змінити стару хату за три роки

Стару сільську хату, яка стояла заросла травою та чагарниками, подружжя поступово перетворює на сучасний дім. За три роки власники оновили подвір'я, замінили комунікації та облаштували частину інтер'єру.

Усередині будинку також прибрали частину міжкімнатних стін, щоб змінити планування та укріпити конструкцію. Ремонт у частині приміщень ще триває, однак кімнати вже поступово облаштовують та оформлюють у світлих біло-зелених відтінках.