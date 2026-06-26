Что изменилось в правилах продажи домов в Украине

С 12 июня 2026 года в Украине действуют обновленные правила для нотариусов, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Минюст отменил норму, которая позволяла отказать в удостоверении договора, если дом, здание или другая недвижимость расположены на участке, назначение которого не совпадает с типом застройки.

Раньше из-за этого у владельцев могли возникать проблемы еще до подписания договора. Например, человек хотел продать дом, садовый домик или нежилое сооружение, но нотариус отказывал в оформлении договора из-за документов на землю.

На практике это касалось различных ситуаций. Садовый домик мог стоять на земле жилой застройки, нежилое здание – на садовом участке, а сооружение – на земле для личного крестьянского хозяйства. Из-за такого несоответствия продажа, дарение или иное отчуждение имущества могли быть приостановлены еще до завершения сделки.

После изменений такое основание больше не действует само по себе. То есть нотариус не должен блокировать договор только потому, что тип здания не совпадает с назначением земельного участка.

В то же время это не означает, что любой проблемный объект автоматически становится законным. Требования земельного, строительного и градостроительного законодательства остаются в силе. Изменения касаются именно оформления сделок, а вопросы законности строительства или использования земли должны проверять ответственные органы.

Какие новые правила строительства ввели в Украине

Для домов площадью до 200 квадратных метров действуют упрощенные условия строительства. Для начала работ достаточно схемы намерений, которую разрабатывает сертифицированный архитектор и вносит в электронную систему. Самостоятельно подавать документы больше нельзя.

Дома площадью до 500 квадратных метров также возводятся по упрощенной процедуре, но только в качестве индивидуальных, садовых или дачных объектов. Для этого необходимо получить строительный паспорт, который определяет основные параметры застройки участка.