Сколько стоят сборные дома с AliExpress и Temu

Как пишет Daily Mail, самые доступные модели таких домов стоят примерно от 10 тысяч фунтов стерлингов, то есть около 600 тысяч гривен.

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Именно эта цена и делает их популярными в соцсетях: в рекламе покупателям показывают почти готовое жилье со спальнями, ванными комнатами, а иногда даже с солнечными панелями.

Впрочем, дешевыми выглядят прежде всего базовые варианты. Самый дорогой дом на AliExpress стоит около 3,7 миллиона гривен. В нём есть две спальни, две гостиные и два балкона. Если объединить три таких модуля, можно получить шестикомнатное жильё, но его стоимость вырастёт до 11,1 миллиона гривен.

В более дорогих комплектациях покупателям предлагают мраморный пол, голосовое управление, стеклянные световые фонари, подогрев пола, проекционное оборудование и автоматизированные шторы. Часть контейнерных домов имеет длину примерно 6 – 12 метров, есть и более крупные варианты.

Какие расходы ждут после покупки модульного дома

Но главная проблема начинается после оформления заказа. Покупка дома на маркетплейсе не означает, что человек сразу получает жилье, которое можно поставить на участке и заселиться.

К стоимости могут добавиться доставка, импортные пошлины, НДС, услуги крана, фундамент, подготовка участка, подключение коммуникаций, согласование проекта и строительный надзор. Даже если продавец обещает бесплатную доставку из китайской провинции Хэнань, ждать дом в среднем придется около двух месяцев.

После этого владельцу всё равно придётся отдельно решать вопросы с водой, электричеством и другими коммуникациями. Такой дом нельзя просто поставить на грунт – для устойчивости конструкции нужен бетонный фундамент, иначе есть риск проседания.

Почему дешевый дом с маркетплейса может стать проблемой

Эксперты обращают внимание на то, что модульный дом должен быть спроектирован с учетом конкретного климата, участка и ориентации. Важную роль играют теплоизоляция, герметичность, вентиляция, риск перегрева и долговечность материалов.

Отдельная проблема – разрешения. Если дом устанавливают на срок более 28 дней, обычно требуется согласование с местными властями. Процедура может быть длительной и дорогостоящей. В Украине модульный дом тоже не всегда можно просто привезти и установить на участке. Если установить дом без разрешения, его могут признать самовольным строительством, и владелец получит штраф.

В отзывах комментаторы рассказали, что риски могут быть не только юридическими. Во время транспортировки дом может повредиться, после установки могут появиться протечки, а сама конструкция не всегда хорошо выдерживает сильную нагрузку.

Сколько может стоить заливка фундамента

Строительство частного дома начинается с фундамента, и именно этот этап часто отнимает значительную часть бюджета. Украинец показал, во сколько ему обошлись работы по строительству одноэтажного дома в 2026 году.

Общая сумма вместе с материалами и работой составила 13 800 долларов. При этом мужчина не уточнил, сколько именно материалов было использовано во время строительства.