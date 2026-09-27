Що відомо про право власності на житло в Україні

Насправді технічний паспорт містить лише технічні параметри об'єкта – площу, поверховість та планування, про що повідомляє Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

До 2013 року відомості про нерухомість зберігалися переважно у паперовому вигляді в архівних книгах та реєстраційних посвідченнях БТІ.

З 2003 по 2013 рік також діяв електронний реєстр прав.

Для цього заявники повинні були звертатися до зазначених органів. А отже не все майно, яке реєструвалося на паперових носіях в БТІ, перенесно до цього реєстру,

– зазначили у Департаменті.

Станом на сьогодні єдиним офіційним джерелом інформації про права власності на нерухомість є Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо квартиру зареєстрували лише у старих паперових архівах БТІ, то власник може зіштовхнутися з серйозними юридичними перешкодами.

Зокрема, без внесення запису до сучасного реєстру нотаріус відмовить у вчиненні будь-яких правочинів.

Господар не зможе продати, подарувати чи здати в оренду житло.

Крім того, можуть виникнуть складнощі під час оформлення спадщини.

До того ж відсутність цифрового запису ускладнює отримання субсидій та грошової допомоги від держави. Також це підвищує ризики шахрайських дій щодо нерухомого майн.

А податкові повідомлення можуть продовжувати надходити попередньому власникову.

Держава визнає право власності на майно, яке було належним чином зареєстроване до 2013 року на паперових носіях або в старому реєстрі. Однак для повноцінного розпорядження житлом ці дані необхідно оновити.

Для цього власнику потрібно звернутися до ЦНАПу, державного реєстратора або нотаріуса з наявними правовстановлюючими документами.

Наголошується, що ця процедура є не повторною купівлею чи переоформленням, а лише внесенням існуючого права до сучасної електронної бази.

Нагадаємо, що відсутність запису в електронному реєстрі не дорівнює відсутності права власності. Тобто коли особа має законні документи, які підтверджують набуття нерухомості в Україні, то право не зникає автоматично.