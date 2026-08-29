Чи втрачає власник квартиру, якщо її немає в ДРРП

Сама по собі відсутність інформації про квартиру чи будинок у сучасному електронному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) не припиняє право власності, якщо воно було законно набуте та належним чином оформлене, повідомляє Судово-юридична газета. Це прямо передбачено законом: речові права на нерухомість, які виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними, якщо їх зареєстрували відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення права, або якщо тодішні правила взагалі не вимагали державної реєстрації.

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Тобто власник квартири, право на яку було оформлене до 2013 року, не втрачає житло лише через відсутність електронного запису. До 1 січня 2013 року права на нерухомість реєструвалися, зокрема, на паперових носіях через БТІ, а значна частина таких відомостей не була автоматично перенесена до сучасного реєстру. Дія також пояснює, що перенесення таких даних часто відбувається, коли власник звертається для проведення відповідної реєстраційної дії.

Важливо й те, що ДРРП фактично містить не лише сучасні електронні записи. Його невід'ємною архівною складовою є, зокрема, відомості з колишнього Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомості та Державного реєстру іпотек. Якщо інформація про право власності ще не внесена до ДРРП, відповідні архівні відомості можуть використовуватися як актуальні у передбачених законом випадках.

Тому відсутність запису в електронному реєстрі та відсутність права власності – це не одне й те саме. Якщо людина має законні документи або інші передбачені законом підстави, що підтверджують набуття нерухомості, саме право не зникає автоматично.

Чому все ж варто внести нерухомість до електронного реєстру

Попри те, що власник не втрачає квартиру автоматично, відсутність відомостей у ДРРП може створити практичні проблеми. Зокрема, складніше може бути провести операцію з нерухомістю, коли потрібно швидко підтвердити інформацію про власника та об'єкт.

Державна реєстрація має особливе значення під час продажу, дарування, оформлення спадщини, іпотеки або інших юридичних дій. Закон встановлює, що для проведення відповідних дій із речовими правами вони мають бути зареєстровані згідно з вимогами законодавства, хоча для прав, що виникли до 2013 року, передбачені окремі винятки.

Водночас власник може ініціювати внесення відомостей про своє право до ДРРП. У Дії зазначають, що державну реєстрацію права власності на нерухомість, набутого до 2013 року, можна проводити, зокрема, через державного реєстратора, ЦНАП або нотаріуса; для окремих випадків доступна й онлайн-послуга. Результатом є запис у ДРРП та витяг у паперовій або електронній формі.

Цифрова фіксація права також додає власнику практичної безпеки. Реєстр містить відомості про зареєстровані речові права та їх обтяження, а внесена інформація вважається достовірною і може використовуватися у спорах із третіми особами до моменту припинення відповідного права у встановленому законом порядку.

Якщо ж паперові документи на житло були втрачені або пошкоджені, це не означає автоматичну втрату квартири. Насамперед варто перевірити, чи є інформація про право в ДРРП або його архівній складовій: офіційну інформацію з реєстрів можна отримати через портал Дія, а також у ЦНАП чи в інших визначених законом суб'єктів.

Отже, квартиру не можна втратити лише через те, що її право власності не відображається в сучасному електронному ДРРП. Проте власникам нерухомості, оформленої до 2013 року, доцільно подбати про внесення інформації до реєстру, особливо якщо вони планують у майбутньому продавати, дарувати, передавати майно у спадщину або здійснювати інші юридичні операції.

Нещодавно ми розповідали, що квартира чи будинок, придбані у шлюбі, зазвичай належать подружжю, навіть якщо оформлені лише на чоловіка або дружину. Однак частки у такій нерухомості можна визначити окремо, після чого кожен зможе розпоряджатися своєю.