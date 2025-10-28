Не квартира, а космический корабль: как выглядит жилье за 3 600 долларов

В столице на рынке аренды появилось новое элитное предложение - однокомнатная квартира в жилом комплексе Taryan Towers, одном из самых известных и роскошных в Киеве. Стоимость аренды этого помещения составляет 3 600 долларов в месяц.

Как выглядит квартира стоимостью 3 600 долларов в месяц?

Квартира расположена на 24 этаже 33-этажной башни и занимает 83,3 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.

Смотрите также Дворец с видом на море за 600 долларов: уникальное предложение в Одессе

Главное преимущество – панорамные окна с видом на центр Киева. Пространство оформлено в футуристическом стиле с элементами минимализма.

Как выглядит спальня / Фото OLX

Кухня-гостиная площадью более 30 квадратных метров оборудована техникой премиум-класса – варочная панель, посудомоечная и сушильная машины, а также встроенный холодильник, который гармонично вписывается в дизайн. В зоне отдыха размещена удобная мебель и медиасистема высокого качества.

Как выглядит кухня / Фото OLX

Высокие потолки и большие окна наполняют пространство естественным светом, благодаря чему квартира кажется еще более просторной. Для комфорта жителей предусмотрена система "умный дом", которая позволяет управлять освещением, климатом и безопасностью просто со смартфона.

Терраса в квартире за 3 600 долларов / Фото OLX

В квартире есть отдельная ванная комната, гостевой санузел и гардероб. В отделке использованы натуральное дерево, мрамор и дизайнерские элементы. Подогрев пола добавляет комфорта зимой, а система кондиционирования поддерживает оптимальную температуру летом.

Чем особенный жилой комплекс Taryan Towers?

Taryan Towers – один из самых известных жилых комплексов Киева, который отличается не только архитектурой, но и уровнем сервиса. Среди его главных преимуществ:

Автономное электропитание;

Подземный паркинг;

Современные фитнес-залы, бассейн и лаунж-зоны;

Консьерж-сервис;

Удобное расположение;

Архитектурная уникальность;

Интересно! Несмотря на высокую цену, подобные квартиры редко простаивают без арендаторов. Расположение, безопасность, сервис и репутация комплекса делают Taryan Towers привлекательным вариантом для бизнесменов, дипломатов и тех, кто ценит комфорт премиум-класса в сердце столицы.

Почему лучше воспользоваться услугами риелтора при аренде элитной квартиры?

Аренда жилья премиум-класса, как в Taryan Towers, часто связана с высокими ценами и сложными юридическими деталями. Именно поэтому важно выбрать профессионального риэлтора.

Чтобы выбрать высококвалифицированного риэлтора, стоит обратить внимание на несколько аспектов:

Опыт работы с элитной недвижимостью и наличие положительных отзывов.

Прозрачные условия сотрудничества и открытость в вопросах комиссии.

Знание рынка и возможность предоставить полную информацию о жилом комплексе и районе.

Наличие лицензии и профессиональных сертификатов.

Почему в Киеве стоимость услуг риелтора отличается?