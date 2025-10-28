Как выглядит квартира стоимостью 3 600 долларов в месяц?
Квартира расположена на 24 этаже 33-этажной башни и занимает 83,3 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.
Главное преимущество – панорамные окна с видом на центр Киева. Пространство оформлено в футуристическом стиле с элементами минимализма.
Как выглядит спальня / Фото OLX
Кухня-гостиная площадью более 30 квадратных метров оборудована техникой премиум-класса – варочная панель, посудомоечная и сушильная машины, а также встроенный холодильник, который гармонично вписывается в дизайн. В зоне отдыха размещена удобная мебель и медиасистема высокого качества.
Как выглядит кухня / Фото OLX
Высокие потолки и большие окна наполняют пространство естественным светом, благодаря чему квартира кажется еще более просторной. Для комфорта жителей предусмотрена система "умный дом", которая позволяет управлять освещением, климатом и безопасностью просто со смартфона.
Терраса в квартире за 3 600 долларов / Фото OLX
В квартире есть отдельная ванная комната, гостевой санузел и гардероб. В отделке использованы натуральное дерево, мрамор и дизайнерские элементы. Подогрев пола добавляет комфорта зимой, а система кондиционирования поддерживает оптимальную температуру летом.
Чем особенный жилой комплекс Taryan Towers?
Taryan Towers – один из самых известных жилых комплексов Киева, который отличается не только архитектурой, но и уровнем сервиса. Среди его главных преимуществ:
- Автономное электропитание;
- Подземный паркинг;
- Современные фитнес-залы, бассейн и лаунж-зоны;
- Консьерж-сервис;
- Удобное расположение;
- Архитектурная уникальность;
Интересно! Несмотря на высокую цену, подобные квартиры редко простаивают без арендаторов. Расположение, безопасность, сервис и репутация комплекса делают Taryan Towers привлекательным вариантом для бизнесменов, дипломатов и тех, кто ценит комфорт премиум-класса в сердце столицы.
Почему лучше воспользоваться услугами риелтора при аренде элитной квартиры?
Аренда жилья премиум-класса, как в Taryan Towers, часто связана с высокими ценами и сложными юридическими деталями. Именно поэтому важно выбрать профессионального риэлтора.
Чтобы выбрать высококвалифицированного риэлтора, стоит обратить внимание на несколько аспектов:
- Опыт работы с элитной недвижимостью и наличие положительных отзывов.
- Прозрачные условия сотрудничества и открытость в вопросах комиссии.
- Знание рынка и возможность предоставить полную информацию о жилом комплексе и районе.
- Наличие лицензии и профессиональных сертификатов.
Почему в Киеве стоимость услуг риелтора отличается?
По словам эксперта по недвижимости, стоимость услуг риелтора зависит от нескольких факторов, которые могут меняться в зависимости от региона, конкретного риелтора и специфики рынка недвижимости, сообщает "РБК-Украина".
Затраты на ведение бизнеса – содержание агентства, реклама в Киеве выше, поэтому стандартный процент комиссии остается на уровне 50%.