Не квартира, а космічний корабель: як виглядає житло за 3 600 доларів

У столиці на ринку оренди з'явилася нова елітна пропозиція – однокімнатна квартира у житловому комплексі Taryan Towers, одному з найвідоміших і найрозкішніших у Києві. Вартість оренди цього помешкання становить 3 600 доларів на місяць.

Який вигляд має квартира вартістю 3 600 доларів на місяць?

Квартира розташована на 24 поверсі 33-поверхової башти й займає 83,3 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на OLX.

Головна перевага – панорамні вікна з видом на центр Києва. Простір оформлений у футуристичному стилі з елементами мінімалізму.

Який вигляд має спальня / Фото OLX

Кухня-вітальня площею понад 30 квадратних метрів обладнана технікою преміумкласу – варильна панель, посудомийна та сушильна машини, а також вбудований холодильник, який гармонійно вписується у дизайн. У зоні відпочинку розміщені зручні меблі та медіасистема високої якості.

Який вигляд має кухня / Фото OLX

Високі стелі і великі вікна наповнюють простір природним світлом, завдяки чому квартира здається ще просторішою. Для комфорту мешканців передбачено систему "розумний дім", яка дозволяє керувати освітленням, кліматом і безпекою просто зі смартфона.

Тераса у квартирі за 3 600 доларів / Фото OLX

У квартирі є окрема ванна кімната, гостьовий санвузол та гардероб. В оздобленні використані натуральне дерево, мармур і дизайнерські елементи. Підігрів підлоги додає комфорту взимку, а система кондиціонування підтримує оптимальну температуру влітку.

Чим особливий житловий комплекс Taryan Towers?

Taryan Towers – один із найвідоміших житлових комплексів Києва, який вирізняється не лише архітектурою, а й рівнем сервісу. Серед його головних переваг:

Автономне електроживлення;

Підземний паркінг;

Сучасні фітнес-зали, басейн і лаунж-зони;

Консьєрж-сервіс;

Зручне розташування;

Архітектурна унікальність;

Цікаво! Попри високу ціну, подібні квартири рідко простоюють без орендарів. Розташування, безпека, сервіс і репутація комплексу роблять Taryan Towers привабливим варіантом для бізнесменів, дипломатів і тих, хто цінує комфорт преміумкласу у серці столиці.

Чому краще скористатися послугами рієлтора при оренді елітної квартири?

Оренда житла преміумкласу, як у Taryan Towers, часто пов'язана з високими цінами та складними юридичними деталями. Саме тому важливо обрати професійного рієлтора.

Щоб обрати висококваліфікованого рієлтора, варто звернути увагу на кілька аспектів:

Досвід роботи з елітною нерухомістю та наявність позитивних відгуків.

Прозорі умови співпраці та відкритість у питаннях комісії.

Знання ринку та можливість надати повну інформацію про житловий комплекс і район.

Наявність ліцензії та професійних сертифікатів.

Чому у Києві вартість послуг рієлтора відрізняється?