Про те, що впливає на комісію рієлтора й чому вона різна у Києві та Львові, 24 Канал розповідає з посиланням на "РБК-Україна".
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Вартість послуг рієлтора: що її формує
За словами експерта з нерухомості Олега Дерлюка, вартість послуг рієлтора залежить від декількох факторів, які можуть змінюватися залежно від регіону, конкретного рієлтора і специфіки ринку нерухомості. Рієлтори переважно отримують комісію як певний відсоток від вартості місячної оренди.
У більшості випадків це 50% від орендної плати. Тобто при вартості оренди 10 тисяч гривень рієлтор отримає 5 тисяч гривень комісійних одноразово при оформленні договору,
– пояснив експерт.
На вартість послуг впливають такі чинники:
- Регіональні особливості – у Києві комісія рієлторів переважно становить 50%, бо є високий попит і конкуренція. Столичний ринок оренди дуже активний, що дає можливість рієлторам працювати з великою кількістю угод.
- Витрати на ведення бізнесу – утримання агентства, реклама в Києві вищі, тому стандартний відсоток комісії залишається на рівні 50%.
- Вид нерухомості – комісія може бути вищою у випадку дорогого та елітного помешкання, адже такі угоди вимагають більше зусиль.
- Додаткові послуги – послуги рієлторів можуть включати юридичний супровід, перевірку орендаря або орендодавця, підготовку угоди.
Вартість комісії рієлтора у Києві та Львові може суттєво відрізнятися / Фото Depositphotos
У Львові може бути вища ціна, ніж у Києві
У деяких містах західного регіону, зокрема у Львові рієлтори можуть стягувати 100% місячної орендної плати з однієї сторони – найчастіше з орендаря.
Так відбувається з кількох причин:
- ринок нерухомості та конкуренція менші – рієлтори, аби компенсувати меншу кількість угод, підвищують комісію;
- нижчі орендні ставки – для забезпечення прибутковості рієлтори в таких випадках підвищують комісію.
"З початком повномасштабного вторгнення акценти потенційних орендарів змістились на західні області. Цінова політика там майже зрівнялась з цінами на оренду у столиці, а в деяких містах навіть перевищувала рівень київських цін. Попри "великий попит і подекуди ажіотаж", розмір комісійних так і залишався на рівні 100%", – зазначив Олег Дерлюк.
Він додав, що різницю у вартості послуг рієлтора між Києвом та Львовом можна пояснити конкуренцією, розміром ринку, орендними ставками й іншими локальними факторами.
Нагадаємо, що є чинники, через які навіть досвідчені рієлтори не зможуть продати квартиру. Йдеться про фінансові обмеження, юридичні труднощі та господарські проблеми.