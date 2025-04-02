Про те, що впливає на комісію рієлтора й чому вона різна у Києві та Львові, 24 Канал розповідає з посиланням на "РБК-Україна".

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Вартість послуг рієлтора: що її формує

За словами експерта з нерухомості Олега Дерлюка, вартість послуг рієлтора залежить від декількох факторів, які можуть змінюватися залежно від регіону, конкретного рієлтора і специфіки ринку нерухомості. Рієлтори переважно отримують комісію як певний відсоток від вартості місячної оренди.

У більшості випадків це 50% від орендної плати. Тобто при вартості оренди 10 тисяч гривень рієлтор отримає 5 тисяч гривень комісійних одноразово при оформленні договору,

– пояснив експерт.

На вартість послуг впливають такі чинники:

Регіональні особливості – у Києві комісія рієлторів переважно становить 50%, бо є високий попит і конкуренція. Столичний ринок оренди дуже активний, що дає можливість рієлторам працювати з великою кількістю угод.

Витрати на ведення бізнесу – утримання агентства, реклама в Києві вищі, тому стандартний відсоток комісії залишається на рівні 50%.

Вид нерухомості – комісія може бути вищою у випадку дорогого та елітного помешкання, адже такі угоди вимагають більше зусиль.

Додаткові послуги – послуги рієлторів можуть включати юридичний супровід, перевірку орендаря або орендодавця, підготовку угоди.



Вартість комісії рієлтора у Києві та Львові може суттєво відрізнятися / Фото Depositphotos

У Львові може бути вища ціна, ніж у Києві

У деяких містах західного регіону, зокрема у Львові рієлтори можуть стягувати 100% місячної орендної плати з однієї сторони – найчастіше з орендаря.

Так відбувається з кількох причин:

ринок нерухомості та конкуренція менші – рієлтори, аби компенсувати меншу кількість угод, підвищують комісію;

нижчі орендні ставки – для забезпечення прибутковості рієлтори в таких випадках підвищують комісію.

"З початком повномасштабного вторгнення акценти потенційних орендарів змістились на західні області. Цінова політика там майже зрівнялась з цінами на оренду у столиці, а в деяких містах навіть перевищувала рівень київських цін. Попри "великий попит і подекуди ажіотаж", розмір комісійних так і залишався на рівні 100%", – зазначив Олег Дерлюк.

Він додав, що різницю у вартості послуг рієлтора між Києвом та Львовом можна пояснити конкуренцією, розміром ринку, орендними ставками й іншими локальними факторами.

Нагадаємо, що є чинники, через які навіть досвідчені рієлтори не зможуть продати квартиру. Йдеться про фінансові обмеження, юридичні труднощі та господарські проблеми.