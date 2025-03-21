Як цього уникнути та без проблем знайти помешкання, 24 Канал розповідає з посиланням на матеріал "РБК-Україна".

Зверніть увагу Не допоможуть навіть досвідчені рієлтори: що робить продаж квартири неможливим

Чи можна знайти квартиру без рієлтора

Лідерка команди з якості контенту в OLX розділу "Нерухомість" Юлія Ковбаса розповіла виданню, що на OLX можна знайти пропозиції продажу й оренди житла безпосередньо від власників. За підрахунками платформи, таких оголошень приблизно 25 – 30% від усіх пропозицій.

На профільних порталах є фільтри, які спростять пошук, відкинувши одразу невідповідні пропозиції.

Як зрозуміти, що оголошення від шахрая

При пошуках житла експертка радить врахувати такі аспекти:

Реалістична ціна. Якщо нерухомість продають на 50 – 70% дешевше від середньоринкової вартості у районі, ймовірність обману або шахрайства висота. Звісно, винятки можливі, однак перед ухваленням рішення слід перевірити ціни на схожі пропозиції.

Якщо нерухомість продають на 50 – 70% дешевше від середньоринкової вартості у районі, ймовірність обману або шахрайства висота. Звісно, винятки можливі, однак перед ухваленням рішення слід перевірити ціни на схожі пропозиції. Деталі. Надійні продавці у подробицях описують житло – вказують площу, поверх, стан ремонту, комунікації, інфраструктуру. Якщо ж опис надто загальний або має помітку про "деталі в особистих повідомленнях", необхідно бути обережними.

Фото повинні бути реальними, в ідеалі трьох різних кімнат – кухні, ванни, спальні. Їхня відсутність або використання стокових знімків має щонайменше насторожити. Перевірити фото можна у пошуку зображень. "Адже шахраї не мають власної бази, тому беруть зображення з інтернету чи інших оголошень", – пояснює Юлія Ковбаса.

Контактні дані. Надійне оголошення має реальний номер телефону. Якщо людина уникає дзвінків, наполягаючи на листуванню у чаті профільного сайту, або просить перенести спілкування в інші месенджери – це не надто хороший сигнал.



Аби не стати жертвою шахрая, слід проаналізувати важливі аспекти / Фото Depositphotos

Що ще в оголошенні може бути ознакою шахрайства:

терміновість – продавець підганяє з рішенням, тисне і не дає часу на перевірку;

вимога внести передоплату "за бронювання" чи "перевірку документів" – класична схема шахрайства;

немає документів на житло.

Купуючи чи орендуючи житло, краще витратити додатковий час на перевірку оголошення, ніж стати жертвою шахраїв.