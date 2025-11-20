Можно ли приватизировать социальное жилье в Украине в 2025 году

Согласно действующему законодательству Украины, приватизация социального жилья существенно отличается от приватизации государственного имущества. Поэтому возникают недоразумения относительно возможности приватизации социальной квартиры.

Закон "О жилищном фонде социального назначения" установил отдельные правила для социального жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Что считается социальным жильем и кто может на него претендовать?

Социальным жильем являются квартиры, дома или комнаты в социальных общежитиях, которые государство или община предоставляет гражданам с низким доходом или тем, кто оказался в сложных обстоятельствах. Получение такого жилья возможно только через социальный квартирный учет.

Какие возможности есть у жителей?

Важно! Человек имеет право проживать в нем до тех пор, пока соответствует критериям, но не может использовать его как объект собственности – продавать, дарить или передавать кому-то другому.

Если жизненные обстоятельства изменились, договор о предоставлении социального жилья могут продолжить или прекратить.

Квартира, которая относится к социальному фонду не может быть передана в собственность. Если житель хочет получить собственное жилье, ему нужно претендовать на другие жилищные программы.

Позволяет ли закон приватизировать социальное жилье?

Закон прямо запрещает приватизацию социального жилья. Оно не может переходить в собственность граждан независимо от продолжительности проживания или выполнения ими обязанностей нанимателя.

Такие помещения являются инструментом социальной поддержки, а не механизмом накопления частного имущества.

Важно! Право приватизации могут получить только граждане Украины, которые проживают в государственном или коммунальном жилищном фонде по договору найма или другим документом, подтверждающим пользование квартирой, отмечает Верховная Рада Украины.

Чем отличается социальное жилье от государственного?

Часто возникает путаница между социальным жильем и неприватизированными квартирами в государственном или коммунальном фонде. Однако это два разных типа имущества. Государственное жилье, которое не имеет статуса социального, может быть приватизировано согласно отдельным законам о приватизации государственного жилищного фонда.

Зато жилье социального назначения имеет специальный статус. Оно создано для помощи уязвимым категориям населения, а не для дальнейшего перехода в частную собственность. Поэтому механизмы, действующие для государственного жилья, здесь не применяются.

Кто является владельцем неприватизированной квартиры?

Неприватизированная квартира принадлежит государству или местной общине до момента приватизации жильцами. Жители неприватизированных квартир не могут продавать, передавать по наследству или использовать их в качестве залога.