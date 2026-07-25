Наследуемую квартиру не всегда можно продать сразу: что может помешать сделке

Получить квартиру по наследству еще не означает, что ее можно сразу продать. Перед сделкой наследнику нужно оформить права на жилье, а при определенных обстоятельствах продажу вообще придется отложить.

Что нужно сделать перед продажей унаследованного жилья

Перед продажей нужно получить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее право наследника на недвижимость, сообщает Министерство юстиции Украины.

Без свидетельства продать, подарить или обменять унаследованную квартиру или дом не получится. Также недвижимость нельзя передать в ипотеку, ведь право на нее еще должно быть надлежаще оформлено.

После получения свидетельства право собственности регистрируется в Государственном реестре вещных прав. После такой регистрации наследник может распоряжаться квартирой или домом, в частности, продавать, дарить или отчуждать недвижимость другим способом.

Когда оформление наследства может затянуться

Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследников несколько, то каждый из них получает отдельный документ, в котором указана его доля в недвижимости.

Оформление может быть отложено, если после смерти наследодателя ожидается рождение ребенка, который также может претендовать на часть наследства. В такой ситуации с выдачей свидетельства придется подождать, пока не будет понятно, кто имеет право на имущество.

В каких случаях унаследованное жилье не удастся продать

Перед оформлением сделки нотариус проверяет, нет ли по недвижимости ареста, ипотеки или запрета на отчуждение. Если квартира или дом арестованы, продать их можно будет только после отмены ареста. При наличии ипотеки или иного ограничения для сделки может потребоваться согласие кредитора или другого уполномоченного лица.

Продажа также не оформят, если сделка нарушает жилищные права ребенка. Отдельное правило действует для имущества человека, которого суд признал умершим: унаследованную недвижимость нельзя отчуждать в течение пяти лет. Запрет на продажу может действовать и в отношении жилья, приобретенного за жилищный сертификат в качестве компенсации за разрушенную недвижимость.

Напомним, в 2026 году налог на наследство в Украине зависит от степени родства с наследодателем. Ближайшие родственники могут получить имущество без уплаты налога и военного сбора, в то время как для других наследников общая нагрузка может составлять 10% или 23%.