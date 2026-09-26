Не только паспорт и право собственности: какие документы потребуются для продажи земли в 2026 году

Для продажи земельного участка недостаточно иметь только документ о праве собственности. Если земля не внесена в кадастр или документы были оформлены много лет назад, перед заключением договора придется урегулировать дополнительные вопросы.

Какие документы необходимы для продажи земельного участка

Как пишет УНИАН, по словам адвоката Дины Дрижаковой, для продажи земельного участка владельцу необходимо подготовить следующие документы:

Паспорт и налоговый номер продавца.

Документ, подтверждающий право собственности на землю.

Выписка из Государственного земельного кадастра.

Документы о нормативной и экспертной денежной оценке земли, если они необходимы для сделки.

Документы на здания, если они имеются на участке.

Нотариально заверенное согласие мужа или жены, если земля является совместной собственностью супругов и такое согласие необходимо.

Покупатель должен предоставить паспорт и налоговый номер. Также могут потребоваться согласие супруга или супруги и документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Перед подписанием договора нотариус проверяет, кому принадлежит участок, зарегистрировано ли право собственности и нет ли ограничений на его продажу.

Как продать землю, если документы старые или нет кадастрового номера

Если земля была оформлена в собственность до 2013 года, у владельца может быть государственный акт старого образца. Он остается действительным, но перед продажей необходимо проверить, есть ли сведения об участке в кадастре и зарегистрировано ли право собственности в современном реестре.

Если у участка нет кадастрового номера, владельцу необходимо заказать землеустроительную документацию и зарегистрировать землю в Государственном земельном кадастре. Без кадастрового номера заключить договор купли-продажи невозможно.

Если владелец утерял документы на землю, для их восстановления можно обратиться в архив, Раду или Госгеокадастр. Куда именно обращаться, зависит от того, как владелец получил участок.

Напомним, что кадастровый номер земельного участка еще не подтверждает право собственности на него. Чтобы узнать, кому принадлежит земля, необходимо проверить данные в Государственном реестре вещных прав, а сведения о самом участке – в Государственном земельном кадастре.