Які документи потрібні для продажу земельної ділянки

Як пише УНІАН, за словами адвокатки Діни Дрижакової, для продажу земельної ділянки власнику потрібно підготувати такі документи:

Паспорт і податковий номер продавця.

Документ, що підтверджує право власності на землю.

Витяг із Державного земельного кадастру.

Документи про нормативну та експертну грошову оцінку землі, якщо вони потрібні для угоди.

Документи на будівлі, якщо вони є на ділянці.

Нотаріально засвідчену згоду чоловіка або дружини, якщо земля є спільною власністю подружжя та така згода необхідна.

Покупець має надати паспорт і податковий номер. Також можуть знадобитися згода чоловіка або дружини та документи, що підтверджують походження грошей.

Перед підписанням договору нотаріус перевіряє, кому належить ділянка, чи зареєстроване право власності та чи немає обмежень на її продаж.

Як продати землю, якщо документи старі або немає кадастрового номера

Якщо землю оформили у власність до 2013 року, власник може мати державний акт старого зразка. Він залишається чинним, але перед продажем потрібно перевірити, чи є відомості про ділянку в кадастрі та чи зареєстроване право власності в сучасному реєстрі.

Якщо ділянка не має кадастрового номера, власнику потрібно замовити землевпорядну документацію та зареєструвати землю в Державному земельному кадастрі. Без кадастрового номера укласти договір купівлі-продажу неможливо.

Якщо власник загубив документи на землю, для їх відновлення можна звернутися до архіву, місцевої ради або Держгеокадастру. Куди саме звертатися, залежить від того, як власник отримав ділянку.

Нагадаємо, кадастровий номер земельної ділянки ще не підтверджує право власності на неї. Щоб дізнатися, кому належить земля, потрібно перевірити дані у Державному реєстрі речових прав, а відомості про саму ділянку – у Державному земельному кадастрі.