Из-за войны в Украине значительно возросло количество людей, которые были вынуждены покинуть страну. Поэтому часто встает вопрос: как выписать ребенка из квартиры, особенно если семья готовится к переезду за границу или продает недвижимость.

О механизме выписки ребенка из жилья 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий адвоката Ирины Козуненко изданию УНИАН.

Почему ребенка нельзя просто так выписать?

По законодательству несовершеннолетнее лицо нельзя выписать без согласия хотя бы одного из родителей или законного представителя. Это обусловлено тем, что ребенок не может самостоятельно распоряжаться своими правами и осуществлять соответствующие обязанности.

Например, взрослого человека можно снять с регистрации без согласия, но он обязан самостоятельно прописаться в течение месяца. В то же время детей нельзя оставлять "в воздухе": они должны быть зарегистрированы по определенному адресу, чтобы иметь доступ к садику или школе, медицинским услугам и тому подобное.

Выписать можно только вместе с родителями?

Если ребенок и один из родителей или оба родителя зарегистрированы по одному адресу, то ребенка можно снять с регистрации только вместе с одним или обоими родителями. Если они имеют разные адреса или не состоят в браке – нужно письменное согласие второго родителя.

Кроме того, если жилье принадлежит одному из родителей, решение о снятии с регистрации может быть реализовано только с его разрешения. А для ребенка в возрасте 14 – 18 лет также требуется его личное согласие.



Что нужно для выписки из жилья?

Для оформления выписки через ЦНАП или Государственную миграционную службу нужно:

подать заявление на снятие с регистрации (ребенка вместе с отцом, мамой или обоими родителями);

приложить свидетельство о рождении ребенка;

предоставить документы родителей (их паспорта);

оплатить административный сбор и приложить квитанцию.

После проверки документов регистратор внесет изменения в Единый госреестр демографических данных.