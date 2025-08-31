Через війну в Україні значно зросла кількість людей, які були змушені залишити країну. Тому часто постає питання: як виписати дитину з квартири, особливо якщо сім'я готується до переїзду за кордон або продає нерухомість.

Про механізм виписки дитини з житла 24 Канал розповідає з посиланням на коментар адвокатки Ірини Козуненко виданню УНІАН.

Чому дитину не можна просто так виписати?

За законодавством неповнолітню особу не можна виписати без згоди хоча б одного з батьків або законного представника. Це зумовлено тим, що дитина не може самостійно розпоряджатися своїми правами та здійснювати відповідні обов'язки.

Наприклад, дорослу людину можна зняти з реєстрації без згоди, але вона зобов'язана самостійно прописатися впродовж місяця. Водночас дітей не можна залишати "у повітрі": вони повинні бути зареєстровані за певною адресою, щоб мати доступ до садочка чи школи, медичних послуг тощо.

Виписати можна тільки разом з батьками?

Якщо дитина та один з батьків або обоє зареєстровані за однією адресою, то дитину можна зняти з реєстрації лише разом з одним або обома батьками. Якщо вони мають різні адреси або не перебувають у шлюбі – потрібна письмова згода другого з батьків.

Крім того, якщо житло належить одному з батьків, рішення про зняття з реєстрації може бути реалізоване лише з його дозволу. А для дитини віком 14 – 18 років також потрібна її особиста згода.



Дитину не можна просто так виписати з квартири / Фото Depositphotos

Що потрібно для виписки з житла?

Для оформлення виписки через ЦНАП або Державну міграційну службу потрібно:

подати заяву на зняття з реєстрації (дитини разом з батьком, мамою або обома батьками);

додати свідоцтво про народження дитини;

надати документи батьків (їхні паспорти);

сплатити адміністративний збір та додати квитанцію.

Після перевірки документів реєстратор внесе зміни до Єдиного держреєстру демографічних даних.