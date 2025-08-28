Цены на ремонт в Украине сейчас значительно выросли. Но, к счастью, для создания стильного интерьера не всегда нужны значительные средства.

Это доказала участница второго сезона реалити-шоу "Лучший дом" на телеканале ТЕТ, передает 24 Канал.

Как сэкономить на ремонте?

Елена из Смелы превратила свой дом в современное и уютное пространство, используя нестандартные решения и собственную креативность. Женщина придала декоративной штукатурке оригинальной фактуры с помощью обычного веника. А деревянные хлебницы превратила в прикроватные тумбы, дополнив их ножками из насадок для шампуров. Каждый такой предмет мебели обошелся всего в 800 гривен.

У кого-то здесь должен был лежать хлеб, а у меня – личные вещи,

– шутит Елена.

Среди других ее идей – косметический столик из комода и старинного трюмо, гардеробная из деревянных досок за 500 гривен и гостиная с деревянной расшивкой в технике вайнскотинг. Этот прием, происходящий из Британии, женщина реализовала всего за 3 тысячи гривен.

Ремонт участницы, по имени Елена / Фото "ТЕТ"

Изюминкой интерьера стала винтажная чехословацкая люстра 70-х годов, приобретенная на сайте подержанных вещей всего за 350 гривен. Всего на ремонт и редизайн мебели Елена потратила около 80 тысяч гривен и полгода работы.

Мой дом может служить примером для других: даже с небольшим бюджетом можно создать красивый и стильный дом,

– отметила участница.

Ранее мы писали, что цены на косметический ремонт в 2025 году составляют 4 – 5 тысяч гривен за квадратный метр. Следует иметь в виду, что в указанную сумму входит только работа. Материалы – краска, обои, напольное покрытие, розетки и т.д. – считают отдельно, что может существенно увеличить общие расходы.