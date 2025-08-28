Штукатурка віником і тумби з хлібниць: як зробити стильний ремонт без великих витрат
- Олена зі Сміли створила стильний інтер'єр, використовуючи нестандартні рішення, такі як штукатурка віником і тумби з хлібниць з ніжками з насадок для шампурів.
- Вона витратила на ремонт і редизайн меблів близько 80 тисяч гривень, включаючи вінтажну люстру 70-х років за 350 гривень.
- Інші її ідеї включають косметичний столик з комода, гардеробну з дерев'яних дощок та вітальню з дерев'яною розшивкою у техніці вайнскотинг.
Ціни на ремонт в Україні зараз значно виросли. Але, на щастя, для створення стильного інтер'єру не завжди потрібні значні кошти.
Як заощадити на ремонті?
Олена зі Сміли перетворила свій дім на сучасний і затишний простір, використовуючи нестандартні рішення та власну креативність. Жінка надала декоративній штукатурці оригінальної фактури за допомогою звичайного віника. А дерев'яні хлібниці перетворила на приліжкові тумби, доповнивши їх ніжками з насадок для шампурів. Кожен такий предмет меблів обійшовся лише у 800 гривень.
У когось тут мав лежати хліб, а в мене – особисті речі,
– жартує Олена.
Серед інших її ідей – косметичний столик із комода та старовинного трюмо, гардеробна з дерев'яних дощок за 500 гривень та вітальня з дерев'яною розшивкою у техніці вайнскотинг. Цей прийом, що походить із Британії, жінка реалізувала всього за 3 тисячі гривень.
Родзинкою інтер'єру стала вінтажна чехословацька люстра 70-х років, придбана на сайті вживаних речей лише за 350 гривень. Загалом на ремонт і редизайн меблів Олена витратила близько 80 тисяч гривень та пів року роботи.
Моя оселя може слугувати прикладом для інших: навіть із невеликим бюджетом можна створити гарний і стильний дім,
– зазначила учасниця.
Раніше ми писали, що ціни на косметичний ремонт у 2025 році становлять 4 – 5 тисяч гривень за квадратний метр. Слід мати на увазі, що в зазначену суму входить лише робота. Матеріали – фарба, шпалери, підлогове покриття, розетки тощо – рахують окремо, що може істотно збільшити загальні витрати.