Чому кварц-вінілове покриття так полюбилося власникам нерухомості – розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Що таке кварц-вінілова підлога?

Кварц-вініл – це композитний матеріал, створений із вінілу, кварцового піску та спеціальних добавок. Такий склад забезпечує високу міцність, стійкість до вологи та привабливий зовнішній вигляд. Багатошарова структура з поліуретановим захисним шаром і керамічними компонентами дозволяє покриттю:

витримувати інтенсивне навантаження,

не втрачати колір під сонячними променями,

залишатися без подряпин роками.

Матеріал ідеально підходить для систем "теплої підлоги", має відмінну звукоізоляцію та пропонує безліч дизайнів – від імітації дерева до каменю та бетону. Монтаж може бути замковим або клейовим, що спрощує процес встановлення.



Кварц-вініл має стійкість до вологи / Фото Unsplash

Користувачі соцмереж відзначають головні переваги кварц-вінілу:

водостійкість і безпечність навіть у мокрому стані;

довговічність і стійкість до подряпин;

шумо- та термостійкість;

антистатичні властивості та екологічність;

легкість монтажу і різноманітність дизайнів.

Постелив 100 квадратів по всій квартирі кварц-вініл, вже 6 років. Кращого покриття не зустрічав за своє життя,

– ділиться враженнями один із користувачів Threads.

Скільки коштує це покриття?

Щодо вартості, ціна залежить від класу зносостійкості та дизайну. Покриття преміум-класу, що імітує натуральний камінь або дороге дерево, коштує дорожче – у середньому 1 500 – 1 800 гривень за квадратний метр.

Водночас експерти радять враховувати специфіку приміщення: для кухні й ванної кварц-вініл стане оптимальним вибором завдяки водостійкості, у дитячій – через хорошу звукоізоляцію, а для спальні можна обрати бюджетніший ламінат.

Чи має матеріал мінуси?

Попри велику кількість плюсів, матеріал має і свої мінуси – зокрема:

високу ціну порівняно з ламінатом,

вимогливість до підготовки основи.

Однак, за словами користувачів, ці недоліки компенсуються комфортом, довговічністю та естетикою покриття. Додамо, що вартість ремонту квартир за останні роки зросла приблизно вдвічі через дефіцит кваліфікованих працівників та збільшення попиту на ремонтні роботи.