Про це повідомив в інтерв'ю ЕП власник компанії, що організовує роботу бригад штукатурів, плиточників і сантехніків. Його цитує 24 Канал.

Читайте також Ремонт старого будинку: з чого почати та як уникнути помилок

Ремонт робити стало значно дорожче

Якщо порівнювати з 2021 роком, то вартість ремонту житла зросла приблизно удвічі в доларах. Через дефіцит кваліфікованих працівників ситуація на ринку змінилася: замовлень побільшало, а виконавців стало менше.

Будівельників забрали в армію. Зараз золотий час для молоді та пенсіонерів, які ще можуть щось робити. Ми можемо називати будь-які розцінки. Адже частина людей, кому обов'язково необхідно робити ремонт, все одно на них погодиться,

– пояснив підприємець.

Попри війну та певну невизначеність, у майстрів календарі розписані на місяці вперед.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

За його словами, повний ремонт під ключ у новобудовах (разом із матеріалами та роботою) коштує від 800 доларів за квадратний метр. Для порівняння: у 2021 році ціна стартувала з 600 доларів. У старих квартирах оновлення без меблів, але з новими комунікаціями та стінами, обійдеться в 300 – 400 за квадрат.



Ціни за ремонт житла істотно зросли / Фото Pexels

На тлі таких змін дедалі більше забудовників здають квартири з готовим ремонтом. Проте покупці часто висловлюють невдоволення якістю – серед основних скарг: використання дешевих матеріалів, поверхневе оздоблення та формальний підхід до виконання робіт.

Зауважимо, якщо ви роздумуєте, яке житло краще купувати у 2025 році – з ремонтом чи від забудовника, то відповідь залежатиме від вашої мети. Якщо ви маєте намір здавати квартиру в оренду, доцільніше обирати вже готове житло – це дозволить почати заробляти майже одразу. А от для власного проживання краще зупинитися на варіанті без ремонту, щоб облаштувати простір відповідно до власних уподобань.