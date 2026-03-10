Які проблеми можуть бути з комунікаціями?

Одна з головних проблем старих будинків це зношені інженерні мережі, пише 24 Канал.

Більшість хрущовок будували у 1950 – 1960-х роках, тому електропроводка і водопровід у багатьох квартирах уже давно відпрацювали свій ресурс.

Стара електропроводка розрахована на значно менше навантаження, ніж потрібно сучасній техніці. Коли одночасно працюють електрочайник, пральна машина та бойлер, проводка може перегріватися та вимикатися.

З водопроводом ситуація схожа. Навіть якщо власник квартири замінив труби у своїй оселі, проблеми можуть виникати через старі стояки у будинку або через комунікації у сусідів. У разі аварії це іноді призводить до підтоплень та нових витрат на ремонт.

Які конструктивні недоліки мають такі будинки?

Ще одна характерна риса хрущовок це тонкі стіни та типові планування. Через це мешканці часто добре чують шум від сусідів або з під'їзду.

До слова, у хрущовці робити перепланування слід дуже обережно. Головне – не втручатися у несучі стіни. Саме вони утримують перекриття та розподіляють навантаження між поверхами, тому їх пошкодження може вплинути на стійкість усього будинку.

Проблеми виникають і з вентиляцією. Після встановлення сучасних пластикових вікон старі вентиляційні канали іноді працюють гірше. У квартирі може підвищуватися вологість, а на стінах з'являється пліснява.

Ще одна особливість старих будинків це відсутність сучасного утеплення. Через тонкі стіни тепло швидше виходить з квартири, тому взимку житло може бути холоднішим.

Скільки може коштувати ремонт у хрущовці?

Щоб покращити якість життя у хрущовці, потрібен капітальний ремонт. У багатьох випадках доводиться повністю міняти електропроводку, труби, сантехніку, підлогу, а також вирівнювати стіни й стелю.

Важливо! У 2026 році середня вартість капітального ремонту становить близько 10 – 18 тисяч гривень за квадратний метр. Для типової однокімнатної хрущовки площею близько 30 квадратних метрів доведеться витратити від 300 до 540 тисяч гривень. Якщо площа квартири становить близько 45 квадратних метрів, витрати можуть зрости до 450 – 810 тисяч гривень.

До витрат також можуть додатися утеплення квартири, заміна вікон або модернізація вентиляції. Через великий обсяг робіт загальна вартість ремонту інколи наближається до ціни самої квартири.

Чи можуть мешканців виселити з хрущовки?