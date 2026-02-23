Чому хрущовки будували як тимчасове житло?

П'ятиповерхові будинки масово зводили у середині 20 століття для швидкого подолання житлової кризи, пише видання Бабель.

Вони мали стати перехідним рішенням для відселення людей із комунальних квартир. Проєктний термін експлуатації таких будівель становив близько 20 – 25 років.

Конструкції були максимально спрощені, щоб пришвидшити темпи будівництва і зменшити вартість. Невеликі кухні площею близько 5 – 6 квадратних метрів, суміщені санвузли, відсутність ліфтів і тонкі міжквартирні перегородки дозволяли здешевити житло. Утім ці рішення від початку не передбачали довгострокової експлуатації.

Чому п'ятиповерхівки не знесли у 90-х роках?

Після розпаду СРСР питання оновлення житлового фонду фактично залишилося без системного фінансування. Економічна криза 90-х років зупинила масштабні програми реконструкції або знесення застарілих будинків.

Додатковим чинником стала приватизація квартир. Власниками житла стали мешканці, а держава втратила можливість централізовано ухвалювати рішення щодо демонтажу чи комплексної реновації. Будинки продовжили експлуатувати, навіть попри завершення розрахункового ресурсу.

Скільки хрущовок нині в Україні та що з ними планують робити?

Олена Шуляк зазначала, що хрущовкам у багатьох містах уже 60 – 70 років, і вони фактично вичерпали свій ресурс.

Бетон і арматура втрачають міцність, стики між панелями розгерметизовуються, опорні конструкції не витримують навантажень. Є ризики тріщин, просідання, аварійного стану,

– зауважила Шуляк.

Перед повномасштабним вторгненням в Україні налічувалося близько 10 тисяч таких об'єктів, і нині питання їхньої долі стає ще гострішим з огляду на масштабні руйнування житлового фонду.

Коли можуть примусово виселити з хрущовки?