Почему хрущевки строили как временное жилье?

Пятиэтажные дома массово возводили в середине 20 века для быстрого преодоления жилищного кризиса, пишет издание Бабель.

Смотрите также Бесплатные квартиры только для четырех категорий: кто сможет приватизировать жилье

Они должны были стать переходным решением для отселения людей из коммунальных квартир. Проектный срок эксплуатации таких зданий составлял около 20 – 25 лет.

Конструкции были максимально упрощены, чтобы ускорить темпы строительства и уменьшить стоимость. Небольшие кухни площадью около 5 – 6 квадратных метров, совмещенные санузлы, отсутствие лифтов и тонкие межквартирные перегородки позволяли удешевить жилье. Впрочем, эти решения изначально не предусматривали долгосрочной эксплуатации.

Почему пятиэтажки не снесли в 90-х годах?

После распада СССР вопрос обновления жилищного фонда фактически остался без системного финансирования. Экономический кризис 90-х годов остановил масштабные программы реконструкции или сноса устаревших домов.

Дополнительным фактором стала приватизация квартир. Владельцами жилья стали жители, а государство потеряло возможность централизованно принимать решения о демонтаже или комплексной реновации. Дома продолжили эксплуатировать, даже несмотря на завершение расчетного ресурса.

Сколько хрущевок сейчас в Украине и что с ними планируют делать?

Елена Шуляк отмечала, что хрущевкам во многих городах уже 60 – 70 лет, и они фактически исчерпали свой ресурс.

Бетон и арматура теряют прочность, стыки между панелями разгерметизируются, опорные конструкции не выдерживают нагрузок. Есть риски трещин, проседания, аварийного состояния,

– отметила Шуляк.

Перед полномасштабным вторжением в Украине насчитывалось около 10 тысяч таких объектов, и сейчас вопрос их судьбы становится еще более острым, учитывая масштабные разрушения жилого фонда.

Когда могут принудительно выселить из хрущевки?