В то же время закон гарантирует владельцам предоставление другой квартиры или компенсации. Это является обязательным условием, отмечается в Жилищном кодексе.

Когда могут принудительно выселить из хрущевки?

Одним из главных оснований является признание дома аварийным. Такое решение принимают после технического обследования, если состояние конструкций представляет опасность для жизни жителей. После этого орган местной власти должен организовать отселение владельцев.

Еще один случай связан с комплексной реконструкцией устаревшего жилого фонда. Если не менее 75% жителей дома поддерживают реновацию, решение становится обязательным для всех.

Какое жилье предоставляют вместо старой квартиры?

Закон определяет четкие требования к жилью или компенсации, которые владелец получает после отселения. В частности, предусмотрены следующие варианты:

Равноценная квартира . Новое жилье должно быть не меньшей площади, чем предыдущее, и соответствовать установленным жилищным и техническим нормам. Владельцу не могут предоставить меньшую квартиру без его согласия.

. Новое жилье должно быть не меньшей площади, чем предыдущее, и соответствовать установленным жилищным и техническим нормам. Владельцу не могут предоставить меньшую квартиру без его согласия. Жилье в пределах того же населенного пункта . Новую квартиру должны предоставить в том же городе или населенном пункте. Переселение в другой населенный пункт возможно только с добровольного согласия владельца.

. Новую квартиру должны предоставить в том же городе или населенном пункте. Переселение в другой населенный пункт возможно только с добровольного согласия владельца. Денежная компенсация вместо жилья. Владелец может получить компенсацию вместо новой квартиры. Ее размер определяют в соответствии с рыночной стоимостью жилья на момент отселения.

К слову, проблему хрущевок обсуждают в Киеве уже много лет, но реальные масштабные проекты сноса остаются на стадии планирования.

Как новый закон о жилищной реформе влияет на хрущевки?

В 2026 году в Украине приняли новый закон о жилищной политике, который заменяет устаревший Жилищный кодекс 1983 года. Жилищная реформа в Украине предусматривает обновление устаревшего жилищного фонда, развитие социального жилья и создание доступных механизмов обеспечения граждан квартирами.

Обновление устаревшего жилищного фонда, в частности домов советского периода, является одним из направлений жилищной реформы, которую планируют внедрить в Украине, пишет Habitat for Humanity.

Новый закон также предусматривает создание фонда социального жилья, которое будут предоставлять гражданам на условиях доступной аренды. Это должно обеспечить жильем людей, которые потеряли квартиры из-за аварийного состояния дома или реконструкции.