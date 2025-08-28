Це довела учасниця другого сезону реаліті-шоу "Найкраща оселя" на телеканалі ТЕТ, передає 24 Канал.

Як заощадити на ремонті?

Олена зі Сміли перетворила свій дім на сучасний і затишний простір, використовуючи нестандартні рішення та власну креативність. Жінка надала декоративній штукатурці оригінальної фактури за допомогою звичайного віника. А дерев'яні хлібниці перетворила на приліжкові тумби, доповнивши їх ніжками з насадок для шампурів. Кожен такий предмет меблів обійшовся лише у 800 гривень.

У когось тут мав лежати хліб, а в мене – особисті речі,

– жартує Олена.

Серед інших її ідей – косметичний столик із комода та старовинного трюмо, гардеробна з дерев'яних дощок за 500 гривень та вітальня з дерев'яною розшивкою у техніці вайнскотинг. Цей прийом, що походить із Британії, жінка реалізувала всього за 3 тисячі гривень.

Ремонт учасниці, на ім'я Олена / Фото "ТЕТ"

Родзинкою інтер'єру стала вінтажна чехословацька люстра 70-х років, придбана на сайті вживаних речей лише за 350 гривень. Загалом на ремонт і редизайн меблів Олена витратила близько 80 тисяч гривень та пів року роботи.

Моя оселя може слугувати прикладом для інших: навіть із невеликим бюджетом можна створити гарний і стильний дім,

– зазначила учасниця.

Раніше ми писали, що ціни на косметичний ремонт у 2025 році становлять 4 – 5 тисяч гривень за квадратний метр. Слід мати на увазі, що в зазначену суму входить лише робота. Матеріали – фарба, шпалери, підлогове покриття, розетки тощо – рахують окремо, що може істотно збільшити загальні витрати.