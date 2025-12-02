У який час дозволено проводити ремонт?

Ремонт у квартирі у Києві можна робити лише у будні дні з 8:00 до 19:00, пише 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.

Дивіться також Переселенці можуть подати заявку на житловий ваучер на 2 мільйони: що потрібно знати

Важливо! Для інших міст ремонтні роботи дозволяється проводити з 8:00 до 21:00. Встановлений графік діє на все, що може створювати підвищений рівень шуму. Таке правило стосується гучної музики або телевізора також.

У вихідні та святкові дні ремонтні роботи, що супроводжуються шумом, заборонені цілодобово. Таким чином мешканцям гарантується право на відпочинок у неробочі дні.

Які обмеження щодо рівня шуму діють?

Під час дозволених ремонтних робіт рівень шуму не повинен перевищувати нормативи, встановлені для житлових приміщень. У середньому допустимий показник для квартир становить до 40 дБА, це звук розмови. Його перевищення вважається порушенням правил тиші навіть у дозволений час.

До шумних робіт належить:

свердління стін;

перфорацію;

роботу електроінструментів;

демонтажні роботи.

Якщо ремонт не спричиняє шуму, він може проводитись у будь-який час, але лише за умови, що не турбує мешканців.

Чи потрібно попереджати сусідів?

Плануючи ремонт, власник квартири має завчасно повідомити сусідів про початок робіт. Це стосується як масштабних ремонтів, так і робіт, що можуть тимчасово створювати незручності.

Повідомлення особливо важливе, якщо ремонт триватиме кілька днів або якщо є ймовірність короткочасного підвищення шуму.

Що загрожує за порушення тиші?

За порушення правил щодо часу проведення ремонтних робіт або за перевищення допустимого рівня шуму передбачена адміністративна відповідальність, пише Liga zakon.

Штраф для громадян становить від 85 до 255 гривень. Якщо порушення повторюється протягом року, штраф збільшується до 510 гривень.

Важливо! Для юридичних осіб штрафи значно вищі. За перше порушення від 255 до 510 гривень та від 850 до 2550 гривень – за повторне. У деяких випадках може бути конфісковано обладнання, яким створювався шум.

Як бюджетно та стильно оновити кухню?