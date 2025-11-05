"Национализация" жилья на Луганщине: российские власти продолжают забирать жилье у украинцев

В Рубежном Луганской области продолжается так называемая "национализация" жилья, которую российская администрация подает как упорядочение имущества. Несмотря на остановку показательного восстановления из-за нехватки средств, оккупанты продолжают забирать недвижимость у украинцев.

Россияне опубликовали новый перечень адресов, которые они планируют присвоить, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети главы Луганской областной администрации Алексея Харченко.

Смотрите также Еще один актив Медведчука: АРМА передало в управление резиденцию на Закарпатье

Как россияне национализируют жилье на оккупированных территориях?

Процедура, которую придумала российская власть, остается неизменной. Если владелец не появляется в течение 30 дней, имущество признают бесхозным и передают под контроль оккупационных властей.

Для этого создают специальные комиссии, которые фиксируют отсутствие хозяина, а впоследствии принимают решение о "государственной регистрации". На практике это означает обычный отжим чужих квартир – без суда, без компенсаций и без права возврата.

Важно! Местные жители сообщают, что оккупанты действуют выборочно. В первую очередь "национализируют" уцелевшие помещения в центральных районах города, которые имеют коммуникации и не требуют масштабного ремонта.

Часто даже частично разрушенное жилье признают пригодным к заселению, чтобы быстрее найти новых владельцев-россиян.

Как Россия официально узаконила отбор имущества?

Как сообщалось ранее Центром противодействия дезинформации, российские власти официально разрешили забирать имущество на оккупированных территориях. 20 октября 2025 года вступила в силу инициатива о возможности признания недвижимости бесхозяйственной, а потому внесения в госреестр.

Новый закон действует на территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Объекты недвижимости активно передают новым жителям, которых Россия ввозит на временно оккупированные территории.

Зачем кремлю национализировать чужое имущество?

Таким образом Кремль превратил незаконный захват частного имущества в государственную политику. Эксперты отмечают, что таким образом Россия стремится создать новую социальную базу на оккупированных территориях – население, лояльное к Москве, которое зависит от нее материально.

Важно! Отчуждение жилья украинцев под видом "национализации" является не просто экономическим преступлением, а частью целенаправленной стратегии вытеснения местных жителей и замены их гражданами России. По оценкам украинских правозащитников, масштаб незаконного присвоения имущества на ВОТ уже исчисляется десятками тысяч объектов.

Почему россияне активно развивали оккупированные города?