Рынок жилья Германии выходит из кризиса: что происходит с ценами в 2026 году

Немецкий рынок недвижимости в 2026 году постепенно выходит из кризиса, но восстановление остается неравномерным. Несмотря на слабый спрос, цены не падают – рынок поддерживает дефицит жилья и ограниченное строительство.

Что показывают самые свежие данные о ценах?

По состоянию на апрель 2026 года рынок демонстрирует смешанную динамику. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Empirica.

По последним данным, в первом квартале цены на новостройки выросли всего на 0,2% квартал к кварталу, а в годовом измерении – на 1,6%. В то же время вторичное жилье показало незначительное снижение в пределах 0,2% за квартал, хотя в годовом измерении все еще растет примерно на 1,3%. Это свидетельствует о стабилизации: рынок больше не падает, но и не демонстрирует быстрого роста.

В то же время в крупных городах цены остаются значительно выше средних по стране. По данным международной консалтинговой компании Engel & Völkers, в 2026 году средняя стоимость жилья в Германии составляет около 4 332 евро за квадратный метр для квартир. Самым дорогим городом остается Мюнхен: здесь квадратный метр стоит в среднем около 8 580 евро для домов и более 9 060 евро для квартир.

В премиальных районах цены еще выше – например, более 10 000 евро за квадратный метр в центральных частях города. Таким образом, даже в пределах одной страны разрыв между средними показателями и топлокациями может превышать 2 раза.

Почему цены не падают даже при слабом спросе?

В 2026 году в Германии построят лишь около 200 тысяч квартир, тогда как реальная потребность, как пишет Reuters, превышает 300 тысяч ежегодно.

Поэтому даже при осторожном поведении покупателей цены остаются относительно стабильными. Аналитики ожидают, что в 2026 году изменение цен будет в пределах от 0% до +4%, то есть рынок, как указано на Investropa, движется в узком диапазоне без резких колебаний.

В то же время экономический фон остается сложным. В апреле 2026 года МВФ ухудшил прогноз роста экономики Германии и предупредил о высокой инфляции, что также влияет на поведение покупателей.

Как объясняет аналитик рынка недвижимости компании Empirica Маркус Вайс, рынок сейчас находится в переходной фазе.

После резкого падения мы видим стабилизацию, но для полноценного роста требуется восстановление покупательной способности и активное строительство,

– прокомментировал он.

Что это значит для украинцев и какие тенденции дальше?

По состоянию на апрель 2026 года рынок входит в фазу стабилизации после глубокого спада. Цены или растут очень медленно, или колеблются, а инвесторы постепенно возвращаются.

Для украинцев, которые рассматривают покупку жилья в Германии или уже проживают там, это означает, что период резкого удешевления фактически завершился. В то же время рынок еще не перешел в фазу стремительного роста, поэтому покупатели имеют больше времени для принятия решений, чем в перегретые годы.

В итоге, ключевым фактором ближайших лет будет оставаться дефицит жилья. Именно он удерживает цены и формирует долгосрочный тренд – медленный, но стабильный рост.

Где в Европе жилье дорожает быстрее всего в 2026 году?

В 2026 году рынок жилья в Европе демонстрирует неравномерный рост, и больше всего цены подскочили в странах с высоким спросом и активными инвестициями. Лидером стала Венгрия, где недвижимость подорожала более чем на 21%, а также Португалия и Хорватия с двузначными темпами роста. Значительное подорожание фиксируют и в других странах Центральной и Восточной Европы – в частности в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве и Чехии, где цены выросли примерно на 10 – 13%.

Основными причинами такой динамики являются дефицит нового жилья, высокий спрос и активность иностранных инвесторов. В туристических странах дополнительное давление создает краткосрочная аренда, которая уменьшает предложение для покупателей.

В то же время в странах с более зрелыми рынками – таких как Дания, Нидерланды или Австрия – цены растут медленнее, обычно в пределах 3 – 7% в год. В целом европейский рынок остается неоднородным: в части стран фиксируют перегрев, тогда как другие переходят в фазу стабилизации. Впрочем, ключевой тренд неизменен – спрос и в дальнейшем опережает предложение, что поддерживает рост цен.