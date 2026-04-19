Що показують найсвіжіші дані про ціни?

Станом на квітень 2026 року ринок демонструє змішану динаміку. Про це свідчать дані аналітиків Empirica.

Читайте також Купити квартиру дедалі складніше: ціни в Чехії б'ють рекорди

За останніми даними, у першому кварталі ціни на новобудови зросли лише на 0,2% квартал до кварталу, а в річному вимірі – на 1,6%. Водночас вторинне житло показало незначне зниження в межах 0,2% за квартал, хоча в річному вимірі все ще зростає приблизно на 1,3%. Це свідчить про стабілізацію: ринок більше не падає, але й не демонструє швидкого зростання.

Водночас у великих містах ціни залишаються значно вищими за середні по країні. За даними міжнародної консалтингової компанії Engel & Völkers, у 2026 році середня вартість житла в Німеччині становить близько 4 332 євро за квадратний метр для квартир. Найдорожчим містом залишається Мюнхен: тут квадратний метр коштує в середньому близько 8 580 євро для будинків і понад 9 060 євро для квартир.

У преміальних районах ціни ще вищі – наприклад, понад 10 000 євро за квадратний метр у центральних частинах міста. Таким чином, навіть у межах однієї країни розрив між середніми показниками та топлокаціями може перевищувати 2 рази.

Чому ціни не падають навіть при слабкому попиті?

У 2026 році в Німеччині збудують лише близько 200 тисяч квартир, тоді як реальна потреба, як пише Reuters, перевищує 300 тисяч щороку.

Через це навіть при обережній поведінці покупців ціни залишаються відносно стабільними. Аналітики очікують, що у 2026 році зміна цін буде в межах від 0% до +4%, тобто ринок, як зазначено на Investropa, рухається у вузькому діапазоні без різких коливань.

Водночас економічний фон залишається складним. У квітні 2026 року МВФ погіршив прогноз зростання економіки Німеччини та попередив про вищу інфляцію, що також впливає на поведінку покупців.

Як пояснює аналітик ринку нерухомості компанії Empirica Маркус Вайс, ринок зараз перебуває у перехідній фазі.

Після різкого падіння ми бачимо стабілізацію, але для повноцінного зростання потрібне відновлення купівельної спроможності та активніше будівництво,

– прокоментував він.

Що це означає для українців і які тенденції далі?

Станом на квітень 2026 року ринок входить у фазу стабілізації після глибокого спаду. Ціни або зростають дуже повільно, або коливаються, а інвестори поступово повертаються.

Для українців, які розглядають купівлю житла в Німеччині або вже проживають там, це означає, що період різкого здешевлення фактично завершився. Водночас ринок ще не перейшов у фазу стрімкого зростання, тому покупці мають більше часу для ухвалення рішень, ніж у перегріті роки.

У підсумку, ключовим фактором найближчих років залишатиметься дефіцит житла. Саме він утримує ціни та формує довгостроковий тренд – повільне, але стабільне зростання.

Де в Європі житло дорожчає найшвидше у 2026 році?

У 2026 році ринок житла в Європі демонструє нерівномірне зростання, і найбільше ціни підскочили в країнах із високим попитом та активними інвестиціями. Лідером стала Угорщина, де нерухомість подорожчала на понад 21%, а також Португалія та Хорватія з двозначними темпами зростання. Значне подорожчання фіксують і в інших країнах Центральної та Східної Європи – зокрема у Словаччині, Болгарії, Латвії, Литві та Чехії, де ціни зросли приблизно на 10 – 13%.

Основними причинами такої динаміки є дефіцит нового житла, високий попит і активність іноземних інвесторів. У туристичних країнах додатковий тиск створює короткострокова оренда, яка зменшує пропозицію для покупців.

Водночас у країнах із більш зрілими ринками – таких як Данія, Нідерланди чи Австрія – ціни зростають повільніше, зазвичай у межах 3 – 7% на рік. Загалом європейський ринок залишається неоднорідним: у частині країн фіксують перегрів, тоді як інші переходять у фазу стабілізації. Втім, ключовий тренд незмінний – попит і надалі випереджає пропозицію, що підтримує зростання цін.