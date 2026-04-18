Де житло дорожчає найшвидше?
У 2025 – 2026 роках динаміка цін суттєво різниться залежно від регіону. Детальніше про це йдеться на Visit Ukraine.
У деяких країнах Європи житло за рік подорожчало більш ніж на 20%, що є одним із найвищих показників за останнє десятиліття. За даними Eurostat, у четвертому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли в середньому на 5,5% у річному вимірі, а зростання зафіксували майже в усіх країнах блоку.
Найшвидше житло дорожчає у туристично привабливих країнах та на ринках, які активно розвиваються, тоді як у частині ЄС спостерігається більш стримане зростання або стабілізація. Водночас ключовий тренд залишається незмінним: попит на житло переважає пропозицію, що й підштовхує ціни вгору.
Серед ключових причин – дефіцит нового будівництва, обмежена пропозиція на ринку, високі ставки іпотеки, а також активний наплив іноземного капіталу. У туристичних країнах додатковий тиск створює короткострокова оренда, яка зменшує кількість доступного житла для купівлі. Експерти також зазначають, що попит на житло в Європі зростає швидше, ніж пропозиція, а через дорогі кредити частина потенційних покупців переходить на ринок оренди, що додатково підігріває ціни.
Як пояснює керівниця досліджень європейського житлового ринку в Knight Frank Кейт Еверетт-Аллен, яку цитує Euronews, "державні програми підтримки та активність інвесторів значно підсилюють попит на житло", що й сприяє швидкому зростанню цін у країнах із найбільш динамічними ринками.
Найвищі темпи зростання фіксують країни, де поєднуються одразу кілька факторів – активність інвесторів, державні стимули та попит з боку іноземців.
- Угорщина – лідер за темпами подорожчання, ціни на житло у 2026 році зросли на 21,2%. Ринок підтримують державні програми та високий інтерес інвесторів, особливо у столиці.
- Португалія – один із найбільш перегрітих ринків Європи, де ціни підстрибнули на 18,9%. Попит формують релоканти, іноземні покупці.
- Хорватія – зростання цін на 16,1%. Його стимулює туристичний сектор і купівля житла іноземцями, зокрема на узбережжі.
- Іспанія – подорожчання нерухомості на 12,9%. Ринок стабільно відновлюється, а міжнародний попит залишається ключовим фактором зростання.
Центральна та Східна Європа – яка тут ситуація з цінами на житло?
Країни цього регіону демонструють стабільне двозначне зростання, хоча й не завжди очолюють рейтинг. Основна причина – поступове вирівнювання цін із дорожчими ринками ЄС.
- Словаччина – ціни зросли на 12,8%;
- Болгарія – на 12,6%;
- Латвія – на 11%;
- Литва – на 10,8%;
- Чехія – на 10,4%.
Таку динаміку підтримують економічне зростання, інвестиції та підвищення купівельної спроможності населення.
Де ціни зростають повільніше?
У країнах із більш зрілими ринками нерухомості подорожчання відбувається помірно. Тут баланс між попитом і пропозицією більш стабільний, а різких стрибків не фіксують.
- Данія – зростання цін на 7,6%;
- Ірландія – на 7%;
- Румунія – на 6,7%;
- Нідерланди – на 6,2%;
- Мальта – на 6,1%;
- Кіпр – на 6%;
- Словенія – на 5,8%;
- Норвегія – на 5,7%;
- Естонія – на 5,5%;
- Швейцарія – на 3,9%;
- Австрія – на 3,7%;
- Бельгія – на 3,5%;
- Ісландія – на 3,3%.
У цих країнах ціни більше залежать від макроекономічних факторів, рівня доходів населення та доступності іпотеки.
Отже, європейський ринок нерухомості залишається неоднорідним: одні країни переживають стрімке зростання і навіть перегрів, тоді як інші входять у фазу стабілізації. Втім, загальний тренд для більшості ринків – це збереження високого попиту, який і надалі підтримуватиме ціни на житло.
Що це означає для українців та на що звернути увагу?
Для українців це означає, що купівля житла в популярних країнах ЄС стає дедалі менш доступною. Особливо це стосується тих, хто планує переїзд або інвестування – бюджети доведеться переглядати, а конкуренція за об'єкти лише зростатиме.
Якщо плануєте купівлю житла в Європі, варто врахувати:
- найшвидше ціни зростають у туристичних країнах;
- конкуренція з іноземними покупцями посилюється;
- більш доступні варіанти варто шукати на ринках зі стриманим зростанням.
Експерти прогнозують, що у 2026 році темпи зростання можуть дещо сповільнитися через дорогі кредити, однак у популярних туристичних країнах ціни залишатимуться під тиском високого попиту.
Що популярніше в Європі – квартир чи будинки?
У Європі понад половина населення (51,4%) досі живе у приватних будинках, однак цей показник поступово знижується, і в окремих країнах квартири вже домінують. Найбільше людей мешкає у будинках в Ірландії, Нідерландах і Бельгії, тоді як у Швейцарії, Іспанії та Латвії більшість обирає багатоквартирне житло. Популярність квартир зростає через урбанізацію та зміну способу життя, а в багатьох країнах частка проживання у будинках зменшується.
Водночас у частині держав, зокрема Польщі чи Угорщині, ця тенденція частково сповільнюється, але загалом квартири можуть стати основним типом житла вже у 2030-х роках. Паралельно знижується рівень володіння житлом і зростає популярність оренди, яка в деяких країнах уже стала основною формою проживання.