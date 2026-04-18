Де житло дорожчає найшвидше?

У 2025 – 2026 роках динаміка цін суттєво різниться залежно від регіону. Детальніше про це йдеться на Visit Ukraine.

У деяких країнах Європи житло за рік подорожчало більш ніж на 20%, що є одним із найвищих показників за останнє десятиліття. За даними Eurostat, у четвертому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли в середньому на 5,5% у річному вимірі, а зростання зафіксували майже в усіх країнах блоку.

Найшвидше житло дорожчає у туристично привабливих країнах та на ринках, які активно розвиваються, тоді як у частині ЄС спостерігається більш стримане зростання або стабілізація. Водночас ключовий тренд залишається незмінним: попит на житло переважає пропозицію, що й підштовхує ціни вгору.

Серед ключових причин – дефіцит нового будівництва, обмежена пропозиція на ринку, високі ставки іпотеки, а також активний наплив іноземного капіталу. У туристичних країнах додатковий тиск створює короткострокова оренда, яка зменшує кількість доступного житла для купівлі. Експерти також зазначають, що попит на житло в Європі зростає швидше, ніж пропозиція, а через дорогі кредити частина потенційних покупців переходить на ринок оренди, що додатково підігріває ціни.

Як пояснює керівниця досліджень європейського житлового ринку в Knight Frank Кейт Еверетт-Аллен, яку цитує Euronews, "державні програми підтримки та активність інвесторів значно підсилюють попит на житло", що й сприяє швидкому зростанню цін у країнах із найбільш динамічними ринками.

Найвищі темпи зростання фіксують країни, де поєднуються одразу кілька факторів – активність інвесторів, державні стимули та попит з боку іноземців.

Угорщина – лідер за темпами подорожчання, ціни на житло у 2026 році зросли на 21,2%. Ринок підтримують державні програми та високий інтерес інвесторів, особливо у столиці.

Португалія – один із найбільш перегрітих ринків Європи, де ціни підстрибнули на 18,9%. Попит формують релоканти, іноземні покупці.

Хорватія – зростання цін на 16,1%. Його стимулює туристичний сектор і купівля житла іноземцями, зокрема на узбережжі.

Іспанія – подорожчання нерухомості на 12,9%. Ринок стабільно відновлюється, а міжнародний попит залишається ключовим фактором зростання.

Центральна та Східна Європа – яка тут ситуація з цінами на житло?

Країни цього регіону демонструють стабільне двозначне зростання, хоча й не завжди очолюють рейтинг. Основна причина – поступове вирівнювання цін із дорожчими ринками ЄС.

Словаччина – ціни зросли на 12,8%;

Болгарія – на 12,6%;

Латвія – на 11%;

Литва – на 10,8%;

Чехія – на 10,4%.

Таку динаміку підтримують економічне зростання, інвестиції та підвищення купівельної спроможності населення.

Де ціни зростають повільніше?

У країнах із більш зрілими ринками нерухомості подорожчання відбувається помірно. Тут баланс між попитом і пропозицією більш стабільний, а різких стрибків не фіксують.

Данія – зростання цін на 7,6%;

Ірландія – на 7%;

Румунія – на 6,7%;

Нідерланди – на 6,2%;

Мальта – на 6,1%;

Кіпр – на 6%;

Словенія – на 5,8%;

Норвегія – на 5,7%;

Естонія – на 5,5%;

Швейцарія – на 3,9%;

Австрія – на 3,7%;

Бельгія – на 3,5%;

Ісландія – на 3,3%.

У цих країнах ціни більше залежать від макроекономічних факторів, рівня доходів населення та доступності іпотеки.

Отже, європейський ринок нерухомості залишається неоднорідним: одні країни переживають стрімке зростання і навіть перегрів, тоді як інші входять у фазу стабілізації. Втім, загальний тренд для більшості ринків – це збереження високого попиту, який і надалі підтримуватиме ціни на житло.

Що це означає для українців та на що звернути увагу?

Для українців це означає, що купівля житла в популярних країнах ЄС стає дедалі менш доступною. Особливо це стосується тих, хто планує переїзд або інвестування – бюджети доведеться переглядати, а конкуренція за об'єкти лише зростатиме.

Якщо плануєте купівлю житла в Європі, варто врахувати:

найшвидше ціни зростають у туристичних країнах;

конкуренція з іноземними покупцями посилюється;

більш доступні варіанти варто шукати на ринках зі стриманим зростанням.

Експерти прогнозують, що у 2026 році темпи зростання можуть дещо сповільнитися через дорогі кредити, однак у популярних туристичних країнах ціни залишатимуться під тиском високого попиту.

Що популярніше в Європі – квартир чи будинки?

У Європі понад половина населення (51,4%) досі живе у приватних будинках, однак цей показник поступово знижується, і в окремих країнах квартири вже домінують. Найбільше людей мешкає у будинках в Ірландії, Нідерландах і Бельгії, тоді як у Швейцарії, Іспанії та Латвії більшість обирає багатоквартирне житло. Популярність квартир зростає через урбанізацію та зміну способу життя, а в багатьох країнах частка проживання у будинках зменшується.

Водночас у частині держав, зокрема Польщі чи Угорщині, ця тенденція частково сповільнюється, але загалом квартири можуть стати основним типом житла вже у 2030-х роках. Паралельно знижується рівень володіння житлом і зростає популярність оренди, яка в деяких країнах уже стала основною формою проживання.