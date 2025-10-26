583 тысячи гривен против 55 миллионов: самая дешевая и самая дорогая квартиры, которые продают во Львове
Самая дешевая квартира, которую сейчас продают во Львове, стоит всего чуть больше чем полмиллиона гривен. За самую дорогую просят более 50 миллионов.
Как выглядят оба помещения и какие у них условия, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявления на OLX Недвижимость.
Обратите внимание 40 тысяч и 9 миллионов долларов: самая дешевая и самая дорогая квартиры Киева, которые сейчас продают
Какие условия в самой дешевой квартире, которую сейчас продают во Львове?
Во Львове на продажу выставили, как говорится в объявлении, "компактную смартквартиру" рядом с большим торговым центром. Помещение имеет площадь 15 квадратных метров. Помещение расположено на первом этаже пятиэтажного дома. В квартире одна комната. Цена – 583 085 гривен.
Однако из обнародованных фото трудно назвать помещение квартирой, это скорее площадь, которая требует основательного ремонта. При значительных финансовых вложений ее можно превратить в жилье.
Преимуществами является удобное расположение помещения – рядом есть все необходимое для комфортной жизни: больница, детский сад, школа, детская площадка, рынок, кафе, магазины, ТРЦ, остановка общественного транспорта, железнодорожная станция, автовокзал.
Так выглядит самая дешевая квартира, которую сейчас продают во Львове / Фото OLX Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира, которую сейчас продают во Львове?
Самой дорогой квартирой на рынке Львова является просторная однокомнатная квартира премиум-класса на улице Малоголосковской. Квартира расположена на 5-м этаже 14-этажного кирпичного дома современной новостройки. Ее цена – 55 728 656 гривен.
Общая площадь квартиры составляет 43 квадратных метров, из них жилая – 14,8 квадрата, а кухни – 18,8. В квартире выполнен авторский дизайнерский ремонт, использованы качественные материалы. Дом укомплектована дизайнерской мебелью (AGT, EGEER) и бытовой техникой премиум-класса – Miele и Sony.
Индивидуальное отопление обеспечивает газовый котел, что позволяет контролировать температуру и расходы. Санузел смежный, оформлен в современном стиле. Среди особенностей квартиры – современный дизайн интерьера, панорамные окна с видом на город, отделка искусственным камнем и полная готовность к заселению.
Дом имеет подземный паркинг, дизайнерский ремонт подъездов и коридоров общего пользования, работает консьерж, а также предусмотрено бомбоубежище для безопасности жителей.
Локация отмечается удобной инфраструктурой – рядом есть школа, детский сад, супермаркеты, аптеки, парк и отделение Новой почты.
Так выглядит самая дорогая квартира, которую сейчас продают во Львове / Фото OLX Недвижимость
По данным портала ЛУН по состоянию на 26 октября, средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Львова составляет примерно 66 тысяч долларов. Двухкомнатное жилье продают в среднем за 92 тысячи долларов, а трехкомнатное – за 120 тысяч долларов. По новостройкам, то стоимость одного квадратного метра составляет примерно 40 тысяч гривен в жилье эконом-класса, 50 тысяч гривен – в комфорт-классе и 58 тысяч гривен – в бизнес-классе.
Какой парадокс зафиксировали на рынке вторички Львова?
Согласно квартальному отчету ЛУН осенью во Львове зафиксировали незначительное снижение цен на однокомнатные квартиры – в среднем на 1%. Такая тенденция и в Ужгороде. Зато другие западноукраинские города показали активный рост цен. Самый яркий пример – Тернополь.
Это может свидетельствовать о постепенном изменении интересов покупателей и инвесторов, которые начинают обращать внимание на менее популярные, но также безопасные города.