583 тисячі гривень проти 55 мільйонів: найдешевша і найдорожча квартири, які продають у Львові

Найдешевша квартира, яку зараз продають у Львові, коштує всього трохи більше ніж пів мільйона гривень. За найдорожчу просять понад 50 мільйонів.

Який вигляд мають обидва помешкання та які у них умови, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на OLX Нерухомість.

Які умови в найдешевшій квартирі, яку зараз продають у Львові?

У Львові на продаж виставили, як йдеться в оголошенні, "компактну смартквартиру" поруч із великим торгівельним центром. Помешкання має площу 15 квадратних метрів. Приміщення розташоване на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. У квартирі одна кімната. Ціна – 583 085 гривень.

Проте з оприлюднених фото важко назвати приміщення квартирою, це радше площа, яка потребує ґрунтовного ремонту. За значних фінансових вкладень її можна перетворити на житло.

Перевагами є зручне розташування приміщення – поруч є все необхідне для комфортного життя: лікарня, дитсадок, школа, дитмайданчик, ринок, кафе, магазини, ТРЦ, зупинка громадського транспорту, залізнична станція, автовокзал.



Такий вигляд має найдешевша квартира, яку зараз продають у Львові / Фото OLX Нерухомість

Який вигляд має найдорожча квартира, яку зараз продають у Львові?

Найдорожчою квартирою на ринку Львова є простора однокімнатна оселя преміумкласу на вулиці Малоголосківській. Квартира розташована на 5-му поверсі 14-поверхового цегляного будинку сучасної новобудови. Її ціна – 55 728 656 гривень.

Загальна площа квартири становить 43 квадратних метрів, із них житлова – 14,8 квадрата, а кухні – 18,8. У квартирі виконано авторський дизайнерський ремонт, використано якісні матеріали. Оселя укомплектована дизайнерськими меблями (AGT, EGEER) та побутовою технікою преміумкласу – Miele і Sony.

Індивідуальне опалення забезпечує газовий котел, що дозволяє контролювати температуру та витрати. Санвузол суміжний, оформлений у сучасному стилі. Серед особливостей квартири – сучасний дизайн інтер'єру, панорамні вікна з краєвидом на місто, оздоблення штучним каменем і повна готовність до заселення.

Будинок має підземний паркінг, дизайнерський ремонт під'їздів і коридорів загального користування, працює консьєрж, а також передбачено бомбосховище для безпеки мешканців.

Локація відзначається зручною інфраструктурою – поруч є школа, дитячий садок, супермаркети, аптеки, парк і відділення Нової пошти.

Такий вигляд має найдорожча квартира, яку зараз продають у Львові / Фото OLX Нерухомість

За даними порталу ЛУН станом на 26 жовтня, середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку Львова становить приблизно 66 тисяч доларів. Двокімнатне житло продають у середньому за 92 тисячі доларів, а трикімнатне – за 120 тисяч доларів. Щодо новобудов, то вартість одного квадратного метра становить приблизно 40 тисяч гривень у житлі економкласу, 50 тисяч гривень – у комфорт-класі та 58 тисячі гривень – у бізнес-класі.

Який парадокс зафіксували на ринку вторинки Львова?

Відповідно до квартального звіту ЛУН восени у Львові зафіксували незначне зниження цін на однокімнатні квартири – у середньому на 1%. Така тенденція і в Ужгороді. Натомість інші західноукраїнські міста показали активне зростання цін. Найяскравіший приклад – Тернопіль.

Це може свідчити про поступову зміну інтересів покупців та інвесторів, які починають звертати увагу на менш популярні, але також безпечні міста.