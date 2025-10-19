Який вигляд мають обидва помешкання, які там умови, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на OLX Нерухомість.

Який вигляд має найдешевша квартира Києва?

Найдешевшою квартирою у столиці, яку зараз продають, є помешкання за 40 тисяч доларів. Це однокімнатне житло, розташоване на другому поверсі десятиповерхового будинку у спокійній частині Дарницького району. Площа квартири – 28,4 квадрата, з них кухні – 5,1.

У пішій доступності торгово-розважальні центри, супермаркети, неподалік – набережна Дніпра. Район забезпечений усім необхідним для щоденного життя – поряд є дитячі садки, школи, аптеки, кав'ярні та фітнес-зали. До найближчих станцій метро – Осокорки, Позняки або Харківська – можна дістатися за 7 – 10 хвилин громадським транспортом.

Сама квартира світла й затишна, з приємною атмосферою та зручним розташуванням. Будинок у хорошому стані, під'їзд чистий і доглянутий, встановлено новий сучасний ліфт. Житло повністю готове до заселення – є всі необхідні меблі та побутова техніка.

Такий вигляд має найдешевша квартира, яку зараз продають у Києві

Який вигляд має найдорожча квартира Києва?

Найдорожча квартира Києва, яку зараз продають, коштує 9 мільйонів доларів. В оголошенні вказано, що це – найпрестижніший та найдорожчий пентхаус в Україні – унікальна резиденція в самому серці Києва, поруч із Хрещатиком та Офісом Президента.

Розташоване житло на 14 поверсі. Його площа – 544 квадратних метри, з яких 45 – кухні.

Продаж здійснюється напряму через нотаріуса, а ключі передаються одразу під час укладання угоди. Пентхаус є рекордсменом Національного реєстру – зафіксовано найширший кут огляду з тераси.

Весь поверх займає лише ця одна квартира, над якою розташований видовищний скляний купол, що створює враження відкритого неба. Простір має сучасне функціональне зонування: "чорна"кухня, окремі санвузли у кожній спальні, гостьовий санвузол, а також окремий вхід для персоналу.

Квартиру продають без ремонту, що дозволяє реалізувати будь-які дизайнерські рішення. Водночас там уже реалізовано високотехнологічні інженерні рішення – власна система вентиляції, фільтрація повітря та води, шумоізоляція, лічильники та інші системи комфорту.

Будинок має закриту територію з цілодобовою охороною та максимальною приватністю для мешканців. У підземному паркінгу передбачено 2 – 3 паркомісця на одну квартиру, ще є вільні місця від забудовника. Усередині будинку розвинена інфраструктура: фітнес-клуб, СПА-зона, кінотеатр, два лобі з вишуканими інтер'єрами, створеними всесвітньо відомою дизайнеркою.

Такий вигляд має найдорожча квартира, яку зараз продають у Києві, та краєвид з неї

До слова, відповідно до даних порталу ЛУН станом на 19 жовтня однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва в середньому продають за 66 тисяч доларів, двокімнатні – за 104 тисячі доларів, трикімнатні – 150 тисяч доларів. Щодо житла в новобудовах, то квадратний метр економкласу коштує 40 тисяч гривень, комфорт-класу – 47 тисяч гривень, бізнес – 72 тисячі гривень.

Що відомо про інше дороге житло, яке продають у Києві?

У столичному житловому комплексі нещодавно виставили на продаж п'ятикімнатні апартаменти площею 350 квадратних метрів за 3 мільйони доларів. Квартира вирізняється інтер'єром із численними декоративними елементами з сусального золота, італійськими меблями та панорамним краєвидом на Дніпро.

Розкішне оформлення помешкання стало вірусним у тіктоці. Думки користувачів розділилися: одні захоплюються масштабом, інші – критикують за несмак і пафос.