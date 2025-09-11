На рынке вторичного жилья всегда есть помещения, которые продают ощутимо ниже средних цен. Это объясняется, например, неудобным расположением, отсутствием ремонта и тому подобное. Недавно на продажу выставили такую квартиру, ее цена – всего 2 000 долларов.

О том, где расположено помещение и какие в нем условия, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявления на DIM.RIA.

Что известно о самом дешевом жилье на рынке вторичной недвижимости Украины?

По состоянию на 11 сентября 2025 года самым дешевым вторичным жильем Украины, которое сейчас продают через профильные сайты, есть двухкомнатная квартира в селе Веселое Никопольского района Днепропетровской области. Жилье общей площадью 45,9 квадратного метра расположено на первом этаже кирпичной двухэтажки, построенной по типовому проекту хрущевки.

Квартира состоит из двух комнат площадью 16,3 и 16,5 квадрата, небольшой кухни на 4,6 квадрата, а также совмещенного санузла, где ванная занимает 3 квадрата.

Состояние жилья – без ремонта, с базовой отделкой: потолки оштукатурены, стены и пол без финишного покрытия (дощатый пол). Отопление в квартире отсутствует, однако подключены все основные коммуникации – электричество, газ, водопровод и канализация. Установлены счетчики на электроэнергию, газ и воду. Двор – проходного типа.

Несмотря на свое скромное состояние, квартира имеет зарегистрированные документы и готова к продаже. Цена на жилье всего 2 000 долларов, при этом владелец отмечает, что возможен торг.

Так выглядит квартира на Днепропетровщине за 2 тысячи долларов / Фото DIM.RIA

Где в Украине можно купить недорогое жилье?