Всего 2 тысячи долларов: как выглядит самая дешевая квартира, которую сейчас продают в Украине
- Самая дешевая квартира, которая сейчас продается в Украине, стоит 2 000 долларов.
- Квартира имеет площадь 45,9 квадратного метра. В ней нужно проводить ремонт.
На рынке вторичного жилья всегда есть помещения, которые продают ощутимо ниже средних цен. Это объясняется, например, неудобным расположением, отсутствием ремонта и тому подобное. Недавно на продажу выставили такую квартиру, ее цена – всего 2 000 долларов.
О том, где расположено помещение и какие в нем условия, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявления на DIM.RIA.
Что известно о самом дешевом жилье на рынке вторичной недвижимости Украины?
По состоянию на 11 сентября 2025 года самым дешевым вторичным жильем Украины, которое сейчас продают через профильные сайты, есть двухкомнатная квартира в селе Веселое Никопольского района Днепропетровской области. Жилье общей площадью 45,9 квадратного метра расположено на первом этаже кирпичной двухэтажки, построенной по типовому проекту хрущевки.
Квартира состоит из двух комнат площадью 16,3 и 16,5 квадрата, небольшой кухни на 4,6 квадрата, а также совмещенного санузла, где ванная занимает 3 квадрата.
Состояние жилья – без ремонта, с базовой отделкой: потолки оштукатурены, стены и пол без финишного покрытия (дощатый пол). Отопление в квартире отсутствует, однако подключены все основные коммуникации – электричество, газ, водопровод и канализация. Установлены счетчики на электроэнергию, газ и воду. Двор – проходного типа.
Несмотря на свое скромное состояние, квартира имеет зарегистрированные документы и готова к продаже. Цена на жилье всего 2 000 долларов, при этом владелец отмечает, что возможен торг.
Так выглядит квартира на Днепропетровщине за 2 тысячи долларов / Фото DIM.RIA
Где в Украине можно купить недорогое жилье?
Купить однокомнатные квартиры до 25 тысяч долларов в сентябре можно в городах: Херсон, Запорожье, Николаев, Сумы и Харьков. Кроме того, в такой бюджет можно уложиться и при покупке двухкомнатного жилья в Херсоне и Запорожье. Относительно низкая стоимость жилья связана прежде всего с близостью этих регионов к районам активных боевых действий.
Однако и в других регионах встречаются бюджетные предложения. Правда, недорогое жилье преимущественно имеет ограничения в виде неудобного расположения, отсутствия ремонта и тому подобное.