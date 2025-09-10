Чем особенное такое дорогое жилье в Ивано-Франковске, какие там условия и как выглядит квартира, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявления на OLX Недвижимость.
Что известно о самой дорогой квартире в Ивано-Франковске?
Пентхаус расположен в клубном доме с ограниченным доступом, видеонаблюдением и подземным паркингом. В помещение входит личное паркоместо и просторная кладовая площадью 8 квадратных метров.
Стоит самая дорогая по состоянию на 10 сентября элитная квартира в Ивано-Франковске 575 тысяч долларов.
Основные характеристики квартиры:
- Общая площадь – более 250 квадратных метров.
- Есть два уровня: на первом расположены кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, гардеробная и кабинет; на втором – спортзал, кладовая, еще один санузел с душем, электросауна с соляной стеной и выход на террасу.
- Имеется терраса с видом на парк Шевченко, городское озеро, Карпаты и центр города. Она обустроена беседкой с барбекю-зоной, декоративной подсветкой, палубной доской и газоном. Есть все выводы под джакузи.
Так выглядит элитная квартира в Ивано-Франковске / Фото OLX Недвижимость OLX
Какой ремонт в квартире?
Квартира имеет дизайнерский ремонт с использованием премиальных материалов:
- паркетная дубовая доска и керамогранит;
- встроенная мебель, есть бытовая техника;
- система скрытого монтажа межкомнатных дверей;
- рекуперация воздуха, 4 кондиционера, подогрев пола на обоих уровнях;
- пожарная и охранная сигнализация, датчики протечки воды датчики протечки воды;
- индивидуальное газовое отопление, бойлер.
Особого внимания заслуживает собственная терраса, которая больше напоминает частный дворик в центре города. Квартира продается со всей мебелью и техникой. Дом сдан в эксплуатацию, все коммуникации подключены.
Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске?
В сентябре 2025 года однокомнатная квартира на вторичном рынке в Ивано-Франковске согласно данным портала ЛУН в среднем стоит 38 тысяч долларов. За двухкомнатную придется выложить 56 тысяч долларов, за трехкомнатную – 72 тысячи долларов.
Цены на жилье продолжают расти. Эксперты рынка недвижимости объясняют это совокупностью факторов. В частности, все больше покупателей рассматривают квартиры как инвестицию для дальнейшей аренды. Одновременно уменьшается количество качественных предложений, а стоимость строительных материалов продолжает идти вверх. Не менее важную роль играет и расположение: жилье вблизи парков или в центральных районах существенно преобладает в цене над объектами на окраинах.