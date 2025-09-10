Чем особенное такое дорогое жилье в Ивано-Франковске, какие там условия и как выглядит квартира, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявления на OLX Недвижимость.

Что известно о самой дорогой квартире в Ивано-Франковске?

Пентхаус расположен в клубном доме с ограниченным доступом, видеонаблюдением и подземным паркингом. В помещение входит личное паркоместо и просторная кладовая площадью 8 квадратных метров.

Стоит самая дорогая по состоянию на 10 сентября элитная квартира в Ивано-Франковске 575 тысяч долларов.

Основные характеристики квартиры:

Общая площадь – более 250 квадратных метров.

Есть два уровня: на первом расположены кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, гардеробная и кабинет; на втором – спортзал, кладовая, еще один санузел с душем, электросауна с соляной стеной и выход на террасу.

Имеется терраса с видом на парк Шевченко, городское озеро, Карпаты и центр города. Она обустроена беседкой с барбекю-зоной, декоративной подсветкой, палубной доской и газоном. Есть все выводы под джакузи.

Так выглядит элитная квартира в Ивано-Франковске / Фото OLX Недвижимость OLX

Какой ремонт в квартире?

Квартира имеет дизайнерский ремонт с использованием премиальных материалов:

паркетная дубовая доска и керамогранит;

встроенная мебель, есть бытовая техника;

система скрытого монтажа межкомнатных дверей;

рекуперация воздуха, 4 кондиционера, подогрев пола на обоих уровнях;

пожарная и охранная сигнализация, датчики протечки воды датчики протечки воды;

индивидуальное газовое отопление, бойлер.

Особого внимания заслуживает собственная терраса, которая больше напоминает частный дворик в центре города. Квартира продается со всей мебелью и техникой. Дом сдан в эксплуатацию, все коммуникации подключены.

Какие цены на квартиры в Ивано-Франковске?