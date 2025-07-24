Кое-где количество сделок с иностранцами по жилью превышает количество сделок с украинцами, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Как иностранцы покупают жилье в Украине?

Как рассказывает изданию СМО Alliance Novobud, Ирина Михалева, среди клиентов, вкладывающих в бизнес- и премиум-класс на перспективу, есть испанцы, японцы, канадцы и другие.

Они видят потенциал и в долгосрочной аренде, и в росте стоимости,

– отмечает Михалева.

В то же время по словам директора департамента продаж компании Greenville, Сусанны Караханян, иностранные клиенты рассматривают не только покупку квартиры в Украине как инвестицию, но и как и жилье для себя, однако откладывают это до более безопасных времен.

Хотя преимущественно жилье одесского застройщика "Два Академика" покупают местные жители (до 60% клиентов) в течение последних полутора лет выросла доля сделок с иностранными инвесторами, сообщили в компании.

Что касается географии покупка жилья, рассказывает директор по развитию строительной компании "Два Академика" Максим Одинцов, то 55 – 60% – это местные жители Одессы,

До 30% – другие города Украины,

А за период 2024 – 2025 годов 35% сделок заключили иностранные клиенты из ОАЭ, Словакия, Турция, Италия, США, Греция, Израиль и Румыния.

Что интересует иностранцев больше всего?

У системного девелопера РИЕЛ сообщили, что такие проекты, как Maxima Residence в Киеве, интересуют обычно граждан Турции. Это обусловлено тем, что проект является совместной работой вместе с турецким девелопером Bosphorus Developmen.

Кроме того, управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский говорит, что среди тех, кто желает купить жилье в премиум-классе, есть украинцы, которые длительное время живут за рубежом.

По его словам, часть покупателей, имеющих лишние средства, не выводят их за границу, а инвестируют в недвижимость для того, чтобы сохранить стоимость актива.